El día después

Ha pasado la pandemia en el mundo y la alegría ha regresado. Por fin las personas se pueden abrazar, solazarse de felicidad, besarse y amarse como era antes.

Todo vuelve a la normalidad.

Vuelven los ruidos del tráfago de la ciudad y las aves huyen del anterior sosiego, la contaminación cubre las grandes ciudades y el cielo azul es reemplazado por la niebla del smog.

Todo vuelve a la normalidad.

Terminó ya a alegría de la sobrevivencia y el mundo se transforma en ancho, ajeno y se multiplican los mundos individuales como ya la ida pandemia.

Todo vuelve a la normalidad con los mismos problemas, inquietudes, angustias, esperanzas y proyectos de vida.

Si durante la crisis la lucha era por sobrevivir, ahora es por vivir.

Todo vuelve a la normalidad.

Se terminaron los hermosos mensajes de templanza y esperanza que nos llamaban a afrontar este gran peligro que amenazaba con exterminar la raza humana, en los cuales no se mencionaba la necesidad de cambiar el modelo de economía por una más solidaria y comunitaria que incluya a todos los seres humanos del mundo, apareciendo una vez más la codicia, la falta de moral, de ética, la violencia, la delincuencia y la corrupción.

Pero, por sobre esta nueva capa humana superviviente vital que cubre la superficie del planeta ¿habrá alguien que se pregunte?

¿Qué aprendimos de esta pandemia, donde la muerte nos rondó a cada instante y en todos los rincones a todos aquellos que quedaron vivos, sin diferenciar su status económico, raza, color de piel, religión, elección sexual, edad, región en donde vive?

¡Sí! ¿Qué aprendimos?

O vamos a volver a nuestras trincheras de abusos con la madre tierra, con nuestro prójimo, habrá una nueva justicia justa para todos donde no sólo se encarcele a los pobres, sino a todos los que cometan delitos y crímenes, el agua será considerada un derecho humano, se respetarán los glaciares y ríos, los recursos naturales, los bosques, la naturaleza, los recursos pesqueros, la biodiversidad.

Se penalizará y erradicará la corrupción, venga de donde venga, seremos capaces de elegir, bajo una exigencia constitucional, como gobernantes a personas probas y honestas realmente comprometidas por el amor de servicio a su pueblo y cumplir sus promesas de las reales y justas oportunidades sin exclusión de salud, educación, trabajo y su quehacer sea solidario.

Se respetarán los Derechos Humanos.

Tendremos la oportunidad de vivir en dignidad y al derecho de vivir en paz y erradicar todas las guerras.

Será posible este nuevo mundo globalizado donde todos seamos uno y el planeta sea para todos, donde no veamos nunca más a soldados robustos, bien equipados y bien alimentados maltratando, violando y torturando a hombres y mujeres con sus niños en sus brazos descarnados y hambrientos.

Seremos capaces de erradicar la pobreza, las enfermedades.

O será que la pandemia también se llevó estos supremos intentos de Humanidad.

Entonces los sobrevivientes se lamentarán no sólo por los que murieron, sino también por ellos mismos, porque todo volvió a la normalidad.

Un pequeño virus, nos está dando la oportunidad de llevar a cabo el verdadero mensaje del Redentor, de amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, no importando el camino que hayas elegido o el que la tradición te impuso. Todas te llevan hacia Él.

Es el paso primordial que hay que dar para el Día Después.

Vamos a tener que aprender a vivir en un mundo donde la vida, no sólo humana se presenta de una manera demasiado frágil, para lo cual, todos debemos reflexionar y actuar con la justa razón.

En relación a en la construcción de nuevo mundo del Día Después y que necesita transformarse, Teilhard de Chardin es muy claro en su pensamiento:

“Estaríamos aproximándonos a un nuevo punto crítico de la evolución, en presencia de lo que Teilhard llama planetización de la humanidad: pueblos y civilizaciones, llegados a un grado tal de contacto, ya sea por inter-dependencia económica, o por comunión psíquica, que sólo podrán seguir creciendo a través de una inter-penetración. La humanidad estaría en los umbrales de los nuevos niveles de proyecciones inimaginables, al lograrse a través de la totalización del mundo sobre sí mismo, en la edificación unánime del espíritu de la tierra. (Ana Escríbar, Teilhard de Chardin Espíritu de Síntesis, Ed. Universitaria, 1981, p 49).

Esta aspiración la fundamenta Teilhard en su creencia en la posibilidad de eliminar las divisiones entre las diferentes zonas de la realidad. Materia y espíritu se enlazan en el espíritu-materia que se va elevando hacia el Omega, por la acción de la Unión Creadora, a lo largo del proceso evolutivo de complejidad-conciencia. ( Ana Escríbar, Teilhard de Chardin Espíritu de Síntesis, Ed. Universitaria.1981,ps 17-18).

Se engendra así un sistema unitario de pensamientos y creencias- un solo todo pensante y creyente a causa de su extremada complejidad, ese todo se encontrará en un potencial extremadamente elevado, donde se generará forzosamente un inmenso dinamismo para la futura evolución del hombre., el cual el Padre Teilhard considera ese futuro estado como el apogeo de lo que él llama “la Homonización”, es decir el proceso mediante el cual se hace más verdadero y plenamente humano.

La probabilidad de que la naturaleza humana llegue a ser menos “animal” y más “espiritual es aceptada por pensadores contemporáneos y es subyugante de que así suceda esta probabilidad de un proceso permanente de perfección espiritual.

La naturaleza ha puesto todo en escena para que el ser humano se desarrolle en plenitud, sin embargo, depende del hombre mismo de que este desarrollo se haga reflexivo y no sea el mayor fracaso evolutivo por no decirlo del Universo mismo.

Sin embargo ese anhelado Día Después aún no ha llegado y no sabemos cómo vamos a llegar a él, para afrontar este desafío supremo en construir una nueva Humanidad y su consecuente civilización.



