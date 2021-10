Opinión 22-10-2021

EL DIÁLOGO ES LA ÚNICA VÍA PARA LOGRAR LOS CAMBIOS



Estamos a dos años de un proceso que motivó y gatilló de algún modo al país a avanzar hacia la búsqueda de acuerdos y la disminución de brechas e inequidades, tiempo que llevó a la decisión como nación de generar los caminos para la construcción de una nueva constitución, que orientara el camino de cambio y de justicia social tan importante y tan escaza en nuestro territorio, pero con mucho pesar somos nuevamente testigos de cómo la violencia se ha tomado un día que debía ser de recuerdo y reflexión ciudadana. No podemos quedar indiferentes frente a la violencia desatada en diferentes lugares y regiones. Repudiamos y rechazamos el incendio intencionado que afectó a dependencias del Obispado de Talca, donde funcionaban la Vicaría de Pastoral Juvenil, Vicaría de Pastoral Social, Depto. del 1%, Pastoral de Movilidad Humana y Fundación Hogar de Estudiantes Universitarios.

Acciones como éstas, lejos de reivindicar movimientos, solo lesionan y maltratan aún más a quienes necesitan ayuda, son cientos los afectados por el cierre forzado de estas oficinas, por ello, como Universidad Católica del Maule y comunidad activa, repudiamos esta violencia que no conduce a nada, y solo incrementa las divisiones en nuestra sociedad y terminan enlodando o ensuciando el proceso que estamos viviendo como país de grandes transformaciones y de elecciones, especialmente, presidencial.

Aprovecho de enviar un fraternal saludo a toda la comunidad diocesana y todas las personas de buena voluntad, afectadas por el sentimiento de vulnerabilidad, y me uno a los agradecimientos hacia todos aquellos que han prestado su ayuda y manifestado su solidaridad en estos momentos difíciles.

El diálogo es la única vía para lograr los cambios que nuestra sociedad requiere, como institución formadora sabemos que la confrontación de ideas y no de personas es el camino para lograr la paz y el desarrollo. Nuestro compromiso es la construcción de puentes y generación de espacios que propicien dicho diálogo y, del mismo modo, generar iniciativas y acciones a proponer a la región y al país iniciativas que permitan mejorar la calidad de vida de todos y cada uno.





Dr. Diego Durán Jara, rector de la Universidad Católica del Maule.