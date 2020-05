Nacional 30-05-2020

El Estado deberá indemnizar a dueño de caballos robados en Traiguén



El Estado fue condenado a indemnizar al dueño de siete caballos corraleros robados en 2014 en la comuna de Traiguén, Región de La Araucanía.

Tras el robo se descubrió que las huellas de los animales iban en dirección a la comunidad mapuche de Temucuicui, sin embargo, a juicio de la parte querellante, el Estado a través de los entes a los cuales corresponde investigar no se atrevió a ingresar a la comunidad.

El robo de los animales se produjo en Traiguén y pese a que había antecedentes que fueron llevados a Temucuicui, no hubo diligencias en el lugar, con lo cual hay un abandono del Estado en brindar un trabajo diligente, fue el argumento de la demanda civil contra el Fisco.

La Corte de Apelaciones de Temuco falló a favor del propietario de los animales y estableció que no se agotaron las investigaciones en el lugar.

ABOGADO: HAY SECTORES "ABSOLUTAMENTE VEDADOS"

El abogado Gaspar Calderón, que representó al afectado, comentó que "nadie puede dudar que hay sitios, espacios, sectores en la Región de La Araucanía que son absolutamente vedados para la policía y la acción de la justicia".

"Estamos en una posición de avanzar sobre esta tesis nuestra, en el sentido de que el Estado debe hacerse cargo de mantener la paz y el orden en la Región y las sentencias han ido, de una forma u otra, concediendo algún espacio a que todavía no se deciden a que se declare completamente que el Estado es responsable de la situación", añadió el profesional.