Opinión 26-06-2021

EL FACTOR IMAGINARIO EN LAS NUEVAS FORMAS DE LO POLÍTICO



Como sabemos, el domingo pasado se ha llevado a cabo la convocatoria oficial a la primera sesión de la convención constituyente por parte del Presidente Sebastián Piñera. Dicho acto se ha convertido en el puntapié inicial esperado del proceso de redacción de una Nueva Constitución para Chile. Sin embargo, no tardaron en llegar las críticas y las acusaciones de sospecha respecto al decreto exento, en la medida que la presidencia habría excedido sus atribuciones en un intento de “marcar pauta” sobre el proceso constituyente. Esta misma tensión es la que emergió desde la institucionalidad partidista ante la declaración de los 34 constituyentes de la Vocería de los Pueblos, quienes afirmaron su autonomía respecto a los lineamientos acordados por los partidos políticos el 15N.

La intención de esta columna no es resolver quién tiene la razón en estas tensiones entre lo establecido y lo por establecerse. Simplemente quiero reflexionar sobre el fenómeno político del que somos partícipes y al que, evidentemente, no estamos acostumbrados.

Esta tirantez es la manifestación de una suerte de limbo entre el pasado escrito y el futuro por escribirse. La tradición institucional se siente llamada a aportar estabilidad al proceso, además de cierta continuidad y la parte constituyente ha asumido la vocación de cambiar lo que haya que cambiar, sin pauteo. El hecho que la indeterminación sea el estado natural del proceso constituyente es un dato de la causa y no puede ser de otra manera. Seguramente emergerán nuevas formas de lo político, y antes esas nuevas formas no cabe la actitud timorata. La conformación bastante equilibrada de la convención, ofrece la seguridad que nadie posee la posición de un poder total para imponerse. Todos necesitarán fortalecer sus argumentos para convencer a la contraparte en el descubrimiento de nuevos escenarios políticos que por el momento son un no-lugar.

Mi impresión es que este espacio transitoriamente indefinido se llenará por una fuerte capacidad imaginativa de las y los constituyentes. La imaginación posee el poder de abrir nuevos campos de acción para reestructurar lo dado en la realidad. La capacidad ficcionaria, mediante su fuerza heurística, puede guiar el descubrimiento de los nuevos proyectos sociales, económicos y políticos que están por venir. La facultad imaginativa, dentro de la racionalidad constituyente, juega un rol anticipatorio, pues, en lo imaginario se ensaya el poder hacer, se toma la medida de lo que se puede y no se puede, de lo que conviene y lo que no. También con la capacidad imaginativa, las y los constituyentes, completarán la no presencia de los potenciales afectados de sus decisiones. Gracias a la imaginación se mantendrá vivo el vínculo histórico que une a la convención tanto con la sociedad presente como la futura, transformando incansablemente el nosotros en ellos.

Así que las nuevas formas de lo político que hasta ahora son una incógnita, necesitan ser imaginadas y pensadas. Precisamente, ese es uno de los objetivos del Ciclo de Actividades Formas de lo Político II: El Maule de cara al proceso constituyente, organizado por el Magister en Ética y Formación Ciudadana en conjunto con el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosóficas de la Universidad Católica del Maule. Este ciclo se llevará a cabo una vez al mes durante todo el segundo semestre del año 2021 con diferentes actividades como diálogos, debates y conferencias. La primera actividad será el día miércoles 07 de Julio a las 11:00 horas y tendremos la oportunidad de participar de un diálogo con el reconocido cientista político Alfredo Joignant, quien conversará con el director del Departamento de Filosofía, Javier Agüero. Desde ya invitamos a todas y todos a seguir las actividades que tenemos preparadas en este tiempo constitucional. Más información se puede obtener en la página de Facebook: Magíster en Ética y Formación Ciudadana UCM



Cristhian Almonacid Díaz, director del Magister en Ética y Formación Ciudadana de la Universidad Católica del Maule.