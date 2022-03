Opinión 02-03-2022

EL FACTOR LOGÍSTICO









“El ejército marcha sobre sus estómagos”. Esta célebre frase atribuible al gran artillero de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte, en su retórica es una oración bastante simple, pero en el fondo tiene un profundo significado y por supuesto, es una realidad irrefutable.

En efecto, la logística representa en las operaciones militares un factor vital a la hora de planificar las operaciones e incluso en el día a día. Sabido es por todos los agricultores, productores de vino, comerciantes, entre otros, y que dan empuje a nuestra provincia, de la importancia de las cadenas de suministros, bodegajes, aranceles, distribución e insumos, entre múltiples factores.

Para los militares esto cobra aún mayor validez, una operación puede verse restringida e incluso ir al fracaso si la logística no fue bien concebida o planificada. Ello porque a las dificultades normales de apoyar, se debe considerar que se hará a una unidad de miles de hombres, que está combatiendo y que se está permanentemente moviendo, por esto, resultará aún más complicado.

La logística, entonces, es una asignatura que está permanentemente presente en todos los estudios que realizan los militares en Chile, desde la planificación más básica, hasta grandes movimientos de bastimentos a niveles de operaciones de gran envergadura.

Sin embargo, a pasear de todo ello, a veces no se considera como un factor gravitante. En efecto, en estos últimos días las operaciones rusas en territorio ucraniano, se han visto retrasadas y a veces detenidas por una escasez de combustible para los vehículos de combate. Tal como lo mencionan varios medios, especialmente desde Europa, las tropas rusas han visto retrasadas todas las operaciones que originalmente Moscú había planificado. Ello, ha producido que las fuerzas atacantes no hayan logrado conquistar sus objetivos previstos y menos llegado al objetivo estratégico de las operaciones como es la ciudad e Kiev.

Cuando las operaciones se producen a grandes distancias y como decimos en el léxico militar “se alargan las líneas de abastecimiento” y considerando aún más, la característica de las tropas que conforman el ataque, como son unidades mecanizadas, blindadas y motorizadas, es decir dependientes en un cien por ciento del combustible, requieren del abastecimiento permanente y en el lugar del combate del modo “just in time”. Y si a ello le sumamos que esta operación la velocidad de conquista de los objetivos es vital, ya que, a más tiempo, más castigo van a sufrir producto del mismo combate y más sanciones de la comunidad internacional van a surgir. La logística se vuelve vital.

Quizá el primer pensamiento del lector sea que como no hemos tenido guerras en Chile por más de 100 años, producto de la disuasión efectiva de las Fuerzas Armadas, no hay mucha experiencia y sólo nos quedamos en el “papel”. Pues bien, nuestro país tan acostumbrado a las catástrofes naturales, ha puesto a prueba la logística en reiteradas ocasiones, es cierto, no hay enemigo que se enfrente, pero también es cierto, que llegar con la ayuda requerida, a veces por tierra, por aire o mar a las zonas afectadas y aisladas, cubriendo las necesidades de la población azotada, no es al azar. En los cuarteles generales de emergencia hay un grupo de profesionales planificando, priorizando, analizando, entre otras actividades el acopio, la distribución, el levantamiento de necesidades, entre otras, con la dificultad de que una operación militar como la de Rusia se planifica con mucho tiempo de antelación y una catástrofe sorprende a todos en el momento.

Por todo lo anterior, para el ejército la logística es un factor que puede condicionar la voluntad de lucha. Una fuerza sin combustible, munición o como decía Napoleón, sin comida, se vera afectada moralmente y reducirá su rendimiento. Ello desde las unidades más grandes hasta el soldado individual. Y esto no es al azar. En nuestra Escuela de Artillería, por ejemplo, por cada soldado que hace su servicio militar, hay un equipo de profesionales detrás de ellos. No sólo su instructor quien enseñará las técnicas propias de un soldado artillero, sino que detrás de ese joven hay médicos, enfermeros, cocineros, gente de administración de personal, encargados de vestuarios, encargados de finanzas, especialistas en transporte, mecánicos, armeros, especialistas en higiene ambiental, encarados de bodegas, entre muchos otros que en forma anónima están trabajando día a día, para que la principal preocupación y ojalá la única de ese joven, sea convertirse en el mejor soldado.

Como se ve, Napoleón no estaba equivocado. La historia está llena de eventos donde el apoyo ha resultado ser un factor gravitante en el éxito o fracaso de una misión. Habrá que seguir atentos al devenir de las operaciones en este conflicto que a todos nos preocupa hoy en día. Mientras tanto, en las aulas de esta Escuela de Artillería y en la preparación de sus soldados, la logística seguirá siendo analizada y planificada con la importancia que merece, porque como se dijo hace más de 150 años, un ejército marcha sobre sus estómagos.







Rodrigo Serrano Q.

Director de la Escuela de Artillería de Linares