Crónica 15-11-2017

-EL FESTIVAL QUE TRAE PAYASOS DEL MUNDO A LINARES

Gracias al fondo del Programa de Intermediación Cultural del CNCA y al trabajo colaborativo con el Museo del Títere y el Payaso es que La Pala, Espacio Cultural realizará este 15, 16 y 17 espectáculos y talleres gratis para toda la familia.

Para quien conozca el mundo del payaso el nombre de “Tuga” viene a ser un ídolo, un grande, en Europa saben con claridad de quien se trata, en Taiwán y otros lugares del mundo también. Ahora La Pala, Espacio Cultural trae a este mimo porteño para la primera versión del Festival Chupayaso. Junto con él llegarán hasta nuestra ciudad artistas de primer nivel desde México, Australia y Chile con espectáculos que sólo es posible traerlos gracias al Fondo del Programa de Intermediación del CNCA que entregó a la organización.

“Sin duda estos recursos son de gran importancia para nosotros como organización, porque nos permitirá dar sustentabilidad a nuestro proyecto cultural, y este primer hito a través de este Festival que viene pintar de colores y risas nuestra comuna será una oportunidad para la creación de audiencias y la inclusión. De nuevos públicos para el teatro y el circo”. Comenta Jorge Muñoz, Director del Espacio Cultural.

Por su parte, la Directora Regional de Cultura, Mariana Deisler, informó que son más de 60 millones de pesos los que se adjudicó la agrupación cultural linarense para el desarrollo de esta iniciativa. “Estamos felices que La Pala continúe abriendo exitosamente un gran abanico de técnicas y expresiones de las artes circenses para la comunidad de Linares. Son dos años de apoyo que materializamos a través del Programa de intermediación Cultural, junto a otras tres iniciativas más de la región que suman 337 millones de pesos en total”, puntualizó.

La Programación comienza el miércoles a las 10:00 hrs con el Taller de Acrobacia Cómica de los chilenos “Festín de la Risa”, en La Pala. Luego a las 11 parte la clown internacional Huinsha de la Tshala al Hospital base de Linares para llegar también a un público que se ve impedido de participar de estas actividades. Paz, la actriz que interpreta este personaje lleva 11 años haciendo esta labor social y hace 4 que forma parte de la planta del Hospital Calvo Mackena, con credencial en mano asegura ser “Doctora y encargada del protocolismo mismo” y se lo toma en serio, su labor es ayudar no solo a los enfermos sino a quienes trabajan con ellos.

La inauguración oficial será a las 19 hrs en la Alameda, frente a la ex casa de Cultura con el espectáculo “Soquete Bestial” de la compañía El Faro y a las 19:30 “Mimologo” del mexicano Mimo Joy. Le siguen los días 16 y 17 las presentaciones de Payashaw (México), My friend tito (Australia), “Con su Permiso” del Mimo Tuga y “El Viaje” de Oscar Zimmerman.

Durante los tres días se realizarán talleres gratuitos y quienes estén interesados pueden escribir a palateatro@gmail.com. Para conocer toda la programación y las funciones pueden visitar el fanpage de CHUPAYASO o al de La Pala.