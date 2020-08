Opinión 16-08-2020

EL FLORIN



Taciturno, salivando secreción biliar, el jardinero se había transformado en una sombra pétrea, que se alzaba sobre la preocupada floración enmudecida.

El Florín, desde el germinar de sus infantes días, sentía la innata atracción que ejercía sobre él, todo capullo en cierne, la exuberancia de los múltiples colores de pétalos, y el perfume idílico que irradian las flores en plena lozanía.

El hermoso ramillete de sus beaticos nombres, habían desaparecido, esfumados en el lenguaje diario de quienes lo conocían y de quienes lo ubicaban sólo por su apodo.

Su sagrado cáliz bautismal, Floridor Rosales Flores, cual desojarse la rauda primavera de su niñez, se redujo al breve apodo “El Florín “sobre nombre que enraizó en su persona, más fuerte y duradero que sacramento y bendición de capilla.

El Florín, cordial, alegre, franco y respetuoso, poseía el valor y la energía que trasmite la humilde tierra callada y creadora, a la vez semejaba ser un brote en eterna floración.

Su risa, tibia melodía, que transformaba en felicidad toda amargura, malos pasares e infaustos días.

Su honestidad, un principio tan puro como rocío de aurora, que solo beben las azucenas de primera comunión.

Su carácter, benigna ostia de harina integral, por su sencillez.

La razón de su vida, haber nacido enamorado de todo tipo de flores, apasionado de cuanto engendrase capullos y labiales pétalos.

Pasaba su tiempo en permanente conversación con cada una de ellas, haciéndolas consejeras y confidentes de su vida, estas le agradecían inspirándole apasionadas fantasías y canciones tan bellas cual celestial trino de angelicales aves, que Florín, silbaba y tarareaba, luego, guardaba silencio para escuchar el coro de pétalos, la percusión de las hojas, embriagándose en la excitante danza de los tallos.

A todas alagaba, brindándoles privilegiados arrumacos. Vivía para dar felicidad a su amado harén.

Floridor Rosales Flores, conocedor y enamorado de toda belleza, admiraba a cuanta joven lugareña conocía, sin saber a cuál elegir para esposa, formar su hogar, engendrar retoños y ver florecer la risa de sus hijos.

Pero sucedía qué, al pretender a una niña en especial, los ramos de flores que él con mucho amor les obsequiaba, a un siendo las más hermosas, frescas y fragantes, estas se marchitaban, en el momento de ella recibirlas, y adquirían un nauseabundo estado.

Nuestro buen jardinero, apesadumbrado regresaba a su jardín, en el cual era recibido despectivamente, sus amadas flores le rehuían, indiferentes volviese hacia otro lado para no verlo, haciendo despectivos comentarios de la pretendida dama, lanzaban hirientes risas, y al pasar cerca de las rosas, estas se ensañaban clavándole sus espinas.

Transcurrían las estaciones, el tiempo sumaba edades, él floricultor, iba quedando sin novia para contraer matrimonio, razón por la cual tomo una enérgica decisión. Alzándose sobre sus hermosas y amadas flores, les sentencio ¡Atención todas ustedes! Como no dejan que me case, me transformare para siempre, en un gran rosal, seré el marido de todas las rosas, y el resto serán mis concubinas. Esto tan deseado por todas ellas, fue recibidos con fuertes aplausos, prolongados hurras, cantidad de besos, coquetas risas y silbidos de felicidad, que hicieron a nuestro buen jardinero, temblar y enrojecer.

Y he aquí, al día siguiente a nuestro, Florín, paralizado bajo el poder de lo increíble. La sublimación de su florido templo había sido profanado, un espacio de este fue despojado de toda flor, plantas y raíces, a la vez que la tierra fue removida en un espacio que dibujaba un gran corazón.

Este ser dotado de tan bellos atributos, hoy era golpeado por tan inconcebible realidad.

Alterado, su humildad y respeto, se quebró por el impactó recibido, explotando en incalificables denuestos y maldiciones. Su risa brazada de sol, se esfumo de sus labios, remplazada por irrepetibles blasfemias. Su virtuosa honestidad se impregno de suspicacia. Sospechas y prejuicios deprimían su alma. Columnas de irritación hacían arder su sangre invadiendo sus sentidos, transformando su universo en llameante color púrpura.

Le era imposible salir de su asombro y aceptar lo sucedido, que lo incapacitaba en hacer algún movimiento. Allí permaneció paralizado hasta ir lentamente recuperándose, con esfuerzo fue levantando la mirada, distinguió borrosamente su jardín convertido en ondulante ritmo en inexistentes ráfagas de fuego, de las cuales se desprendían brasas aladas que se posaban sobre rojas ramas.

Sus amadas flores, convertidas en millares de ojos lo miraban sorprendidas, a la vez que un manto de encendidas nubes se detenía para observar y comentar lo sucedido.

Floridor Rosales Flores, aun si comprender lo insólito, tomo asiento sobre la removida tierra, hasta recobrar su sano juicio, luego poniéndose de pie le fue fácil encontrar huellas sutiles como vuelo de mariposas, que le permitieron avanzar sin temor buscando respuesta a lo acontecido.

La noche llego cargada de nítida oscuridad, él continuo sus pasos que lo llevaron al gran corazón grabado en el jardín, causante de su desdicha.

Con precaución se acercó al borde de lo que ahora era una profunda zanja, en ella vio brotar intermitentes luciérnagas irradiando diáfano florecer, que extasiaban en la esparcíon de afrodisiacas esencias que incitaban al amor.

Deslumbrados sus sentidos, en la semi oscuridad percibió su dulce coro de pétalos, la percusión de las hojas, y la danza cimbreante de los tallos, que entonaban célica marcha nupcial, a cuyo compas danzaba la subyugante Clorís diosa de las flores, de apuesta figura cincelada por dioses, solo para sus deleites.

Sus sensuales pétalos labiales, panal de almibarados besos, y la seducción de su apasionado mirar, le invitaban a ser desposada.

Floridor Rosales Flores, el Florín , no dudo en complacer y ser partícipe de tanta maravilla, sigiloso cual pensamiento, descendió al ánfora de la felicidad, cual sabia se enredadera se impregno a tan alucinante ser ,trenzándose infinitamente en ella , hasta acrisolarse, en hermosa , pasional y eterna floración.







(Oscar Mellado Norambuena)