Opinión 29-08-2017

“EL HERALDO” es el diario de más larga data en Linares, convirtiéndose en una de sus instituciones

Sus páginas son testigo del acontecer local, regional y nacional y una voz responsable de la sociedad “todo ello con independencia, sin distinción ninguna y vocero imparcial de las aspiraciones y necesidades regionales”, línea editorial mantenida desde su creación un 29 de agosto de 1937.

El primer Periódico de Linares fue “LA IDEA” y apareció un 31 de octubre de 1871. Digno destacarlo en esta fecha.

En sus 80 años de existencia periodística el “El Heraldo”, se ha convertido en una importante institución de Linares, cuya circulación por su página Web le permite ser leído en el país y en diversos lugares del mundo, con toda seguridad donde residen linarenses; pues mensualmente tiene más de 100 mil visitas (lectores por Internet), además de las ediciones local y regional (en papel), y que ahora está celebrando la efeméride de su fundación.

Tanto su Director y su propietario Yamil Najle Aleé y sus antecesores, como quienes trabajan en este Diario, han respetado su primer editorial titulado “Nuestros Propósitos”, manteniendo esta línea, ganándose las preferencias de sus lectores en sus 80 años.

Sus fundadores

Al terminar la década de 1930, había la necesidad que Linares tuviese un diario de línea independiente, abierto a todas las posiciones políticas y sus páginas recogieran las inquietudes de la sociedad en proceso de cambios.

Fue así, como un grupo de socios de la Logia “Razón N°63”, motivados por el empresario Arturo Villa Schenone (su inspirador y fundador), emprendieran esta tarea, constituyendo la “Empresa Periodística El Heraldo”, cuya primera edición fue publicada un 28 de agosto de 1937, siendo su primer local una casa ubicada en calle Independencia al llegar a San Martín (lado norte), por muchos años.

Sus fundadores fueron: Arturo Villa Schenone, Roberto Villa, Ulises Correa Correa, Ignacio Chacón del Campo, Alejandro Vivanco Sepúlveda, Aliro Maureira Soto, Juan Pablo Rojas, Juan Ignacio Rojas, Dr. Manuel Rebolledo Mariani, Ernesto Rojas, Luis Voisenat, Guillermo Parada, Ernesto Mardones y Luis Rojas.

Sus Directores

Su primer Director fue el Abogado Alejandro Vivanco Sepúlveda (después Diputado por dos períodos). Posteriormente y en forma temporal Ulises Correa Correa (después Intendente de Talca y Senador por 3 períodos); enseguida Guillermo Parada y Agustín Parada, concluyendo ellos el difícil período de inducción.

A mediados de 1938 asumió este cargo el destacado y prestigioso Profesor del Liceo de Hombres y Periodista Ramón Belmar Saldías, quien lo desempeñó por espacio de 40 años, hasta su fallecimiento, convirtiéndose en una caracterizada personalidad en la provincia.

Le sucedieron Federico Zehnder Pizarro, Enrique Gutiérrez Muñoz, Nadia Yáñez Troncoso, Juan Carlos González Colville y actualmente el periodista Miguel Angel Venegas Salgado, por 10 años.

Su personal

Junto a su Director trabajan en este diario María Ernestina San Martín Flores (Secretaria); Ana Torrejón Sepúlveda (Diagramadora); Freddy Mora (Encargado Página Web); Luis Acevedo Quijano (Distribución); el redactor deportivo Gerardo Domínguez, el periodista Rodolfo Cabello, y Juan González Soto (Auxiliar).

Posee Corresponsales en varias comunas, siendo el de mayor permanencia Patricio González, de Yerbas Buenas, y colaboran numerosos Columnistas, quienes abordan diversas temáticas, muy valoradas por sus lectores.

Sus Oficinas están ubicadas en calle Curapalihue 462, 2° piso, Oficina 203.

Es impreso en los Talleres de la “Discusión” de Chillán. Su cobertura abarca ahora no tan sólo Linares, sino que todo el Maule Sur. Aparte de su edición de papel que llega a los suscriptores y está a la venta en los kioscos, está incorporado también a todas las plataformas digitales.



Está adscrito a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y mantiene convenios con Agencias Publicitarias Nacionales.

La “Idea”

Así se llamó el primer periódico que tuvo Linares, cuyo primer número salió a circulación un 31 de octubre de 1871; siendo su Director y considerado el primer periodista que tuvo esta ciudad al joven Nicomedes Pincheira Rodríguez, quien a los 19 años constituyó esta empresa y falleciera a la temprana edad de 25 años, un 27 de octubre de 1877, sin antes dejar su impronta en este medio de comunicación y como Profesor de Historia y Geografía en la primera planta docente que tuvo el Liceo de Hombres.

Su pluma registró importantes hechos de esa época, en que Linares dejaba de ser una “Villa”, para transformarse en Ciudad y en capital de esta provincia, ocurrida el 11 de diciembre de 1873, decretada así por el Presidente Federico Errázuriz Zañartu y su Ministro del Interior Eulogio Altamirano, que como es obvio, tanto ella como la sociedad, tenían un nuevo rostro y costumbres, dejando atrás la vida colonial.

Tan es así, que el primer tren de pasajeros llega a Linares un 27 de octubre de 1874 (motor del progreso); se crea en primer Liceo de Hombres un 22 de diciembre de 1874 e inicia las clases el 19 abril de 1875 y el comercio y su agricultura, se desarrollan en forma importante, generándose hechos noticiosos, de los cuales dejó constancia en sus nacientes páginas, este primer periódico.

Se mantuvo en circulación por 5 años, con 201 ediciones hasta el 12 de febrero de 1876, cerrando sus puertas por la delicada salud de su propietario y Director, que al poco tiempo falleciera.

Según el Historiador Fernando Diez Aljaro, que publicara un libro titulado “120 años de periodismo comunal 1871 – 1991” en Linares hubo más de 100 publicaciones de distinto corte y la mayoría de corta duración y ninguna alcanzó los 80 años de “El Heraldo”.

Mi opinión

Nobleza obliga al escribir esta Columna y recordar en su favor, pues esta casa periodística me acogió por algún tiempo como Jefe de Crónicas y su Director don Ramón Belmar Saldías me formó como tal y recomendó mi nombre como Corresponsal de “El Mercurio”. Tanto sus propietarios, Directores, como su personal, siempre han sido deferentes y han acogido mis colaboraciones, referidas a Linares, su historia, personajes, instituciones y desarrollo.

Por otra parte, la Biblioteca Pública, en esta oportunidad, tuvo la feliz iniciativa de presentar una Muestra de lo que ha sido este diario; con fotos, portadas y ejemplares que ha sido favorablemente acogida.

Al recordar la publicación de “La Idea”, es para hacer una comparación a como hemos evolucionado desde 1871 hasta ahora (145 años) y hacer conciencia, que editar un diario y ganarse sus lectores, no es fácil, pues se requiere profesionalismo, buen criterio y mucho sentido de responsabilidad, línea periodística que tiene “El Heraldo”.

Es por ello, como linarense, reconozco el profundo significado de sus diarias páginas y en este cambio de folio, por sus 80 años, le expreso un ¡feliz cumpleaños y por muchos años más, que con toda seguridad los cumplirá! (¡Pero, hay que cuidarlo!).

(N. del A. Obra citada de Fernando Diez; extracto de Columnas anteriores y datos proporcionados por el diario).

Raúl Balboa Ibáñez



FOTO: Miguel Angel Venegas Salgado, Periodista y su Director, quien ha mantenido la línea editorial de los fundadores, al igual que sus antecesores.