Opinión 10-05-2020

EL HOGAR DE HOY (MALDICION O BENDICION)



Si. Ud. es asiduo lector de este Diario, puede comprobar que diversos profesionales se ha referido coincidentemente, por ejemplo al cambio climático y a las pandemias; al impacto ambiental del Covd- 19 sobre el medio ambiente (23.04.020) Subdere y compra de insumos para enfrentar la pandemia; se confirman casos de la pandemia en la región ( 22.04.020) y así, día a día, existen informaciones documentadas sobre el tema de hoy in comento.

Pocos, muy pocos, se refieren al otro lado de la medalla que trae consigo la pandemia que, hoy azota al mundo entero. Por lo mismo, esta vez nos referiremos al “ hogar” que está en cuarentena, nos referiremos a los ancianos obligados a no moverse de sus casas, a los niños y jóvenes que deben permanecer en el interior de los mismos, sin clases regulares y sin poder salir siquiera al patio de sus departamentos.

Hoy, leemos ( 02.05.020) que “ sería un grave error pensar que la atención de salud mental puede esperar”. Otro articulista dice: “ el trabajo en el hogar y la situación de los niños, intentando mantener su educación solo a distancia, han generado una sobrecarga particularmente para las mujeres”

Pero, pocos, se refieren a otros problemas que ha traído esta pandemia especialmente a la sociedad chilena. Nos referimos al incremento en los gastos en las familias por ej. en gas ,electricidad ( 17%).

La Universidad de Talca, hizo un estudio al respecto ( Centro Técn. Kipus)donde concluye que habrá nuevos gastos en mayor iluminación de la casa y uso de la tv. y computadores. Por otra parte, habrán mayores gastos en calefacción y en el uso del agua caliente ( 15-17%). No comentaremos esta vez, una posible disminución en los ingresos económicos, pérdida del trabajo y aumento en otros ítems de la canasta familiar. Pero, lo dicho anteriormente no es todo, incluso las creencias en la vida y la muerte han cambiado. Los viejos que se hacen preguntas religiosas por excelencia tales como ¿ Hay vida tras la muerte? Al parecer han caído en no hacerse hoy esta pregunta, tratan de ignorarla y hacen esfuerzos superiores por mantenerse sanos. Para los jóvenes este es un tema que eluden y no temen, no tienen miedo a ella.

Al respecto el Director del INDH, acota que hoy existe una gran valoración de la vida y el no aceptar otros problemas , sino como propios del hecho existencial, pero odian y teman el fin de la vida del planeta Tierra .Cuidan sus vidas y la de los otros con gran ímpetu. Esto último, nos reconforta y nos insta a seguir luchando por no enfermarse, acatando las instrucciones diarias que entrega el Ministerio de Salud quien lamentablemente No delega funciones .

Quiérase o no ésta es la cruenta realidad de la gran mayoría de los hogares chilenos. Leímos algo al respecto, de la cronista judía Becky Kreinsky ( ganadora de dos premios del Book Awarrd, quien hace poco escribió la crónica que tituló “ Cuarentena – Maldición y Bendición” ( 02.04.20). Si su contenido los trasladamos a Chile, se podría decir al respecto que sin consentimiento o preguntar, de un día para otro, todas las personas tuvieron que aislarse en sus hogares, lo que trajo consigo un verdadero caos en la vida de sus habitantes.

Mi hogar, su hogar, amigo lector se convirtió de repente un lugar para dormir permanente. Ese fue el lugar donde esporádicamente se juntaba en las noches toda la familia para comer juntos, ver las tareas, conversar sobre el trabajo exterior de cada cual e incluso a veces jugar. De repente ese hogar se convirtió en una “ fortaleza”, pero lo peor, a veces, lo encontramos como una verdadera cárcel que sofoca y no deja lugar libre para moverse donde uno quiera y menos seleccionar con quien conversar, charlas, reir o llorar.

Si, la cuarentena es una situación dificultosa para todos. No es fácil vivir aislado, dice Becky K. sin tener la posibilidad de salir libremente a trabajar, hacer lo que cada cual desea. Por lo mismo nadie sabe como vivir bien en la intimidad, ni que actitud tomar para sobrellevar esta situación estresante y traumática. Los más ilusos, los más soñadores ( que nunca faltan) dirán que la “ cuarentena obligada es una opción que ahora tenemos para fortalecer los vínculos familiares y podría ayudarnos para ser más tolerantes, comprensibles y mas cariñosos entre los habitantes de cada hogar. Pero, la práctica está mostrando que el aislamiento obligatorio está convirtiendo en muchas casas un verdadero infierno, con el nacimiento de problemas, diferencias, resquemores, ruidos, desorden. Por lo mismo leemos que ya están trabajando terapeutas familiares, para disminuir el stress que va en aumento en muchos hogares,

Por lo mismo la escritora antes nombrada acota que la cuarentena muchas veces es una “ maldición” pero al mismo tiempo , puede transformarse en una “ bendición “ tema que no analizaremos esta vez, pues es “ controversial” y cae en otro ámbito al cual no soy proclive



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista