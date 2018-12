Opinión 25-12-2018

El idealismo de la natividad

En la crónica anterior ( domingo 23 dic,) expresamos que la navidad tiene múltiples significados y que sus orígenes son desconocidos por un gran número de personas y la celebran solo por tradición.

En esa crónica, dimos a conocer qué significa Cristo, asociado con Jesús y con el llamado “ Ungido”. Conocimos el concepto de “ Mesías” y el posible “ nacimiento virginal” de Jesús, como el de otros líderes religiosos de la antigüedad que, también se les creía como “ Hijos de Dios” por tanto es un privilegio exclusivo que los cristianos pretenden con su líder.

Conocimos también la misteriosa “ Estrella del Oriente” y que posiblemente una de ellas de las llamadas “ Heliacas” habría guiado a los Magos que pertenecían a una Fraternidad Secreta ( ¿Sería Syrius?.

La crónica de hoy considera el estudio de las costumbres Paganas” y /o Cristianas. Empecemos por preguntarnos ¿ de qué modo se eligió el 25 de dic. como fecha de Navidad y si fue siempre así?; ¿ Jesús nació en este día?

Datos históricos nos dicen que la celebración del 25 de dic. como fecha de nacimiento, tuvo su origen en Roma, cuatro siglos después de su nacimiento. Antes de ese tiempo la celebración se realizaba el 6 de enero, fecha de la Epifanía que, se trataba de la conmemoración ( no del nacimiento de Jesús ) si no de la visita de lo Magos a Belén .La celebración de la Natividad se estableció más tarde que la conmemoración de la resurrección ¿ Curioso verdad? Fue el papa Liberio de roma, entre los años 353 y 354 quien decretó el 25 de diciembre, en vez del 6 de enero, como fecha del nacimiento de Jesús.

Conozcamos ahora el porqué lo hizo. De acuerdo al Calendario Romano, el solsticio de Invierno ( en el hemisferio norte del planeta) empezaba el 25 de diciembre, por lo tanto se estimó muy conveniente “ relacionar” la natividad de Jesús con el fenómeno del sol, en su función astronómica de señalar el comienzo del invierno que, era una ocasión celebrada desde hacía tiempo por el pueblo.

EL día ( 25 dic.) era conocido como “ Día del Sol de la Justicia”. En Asiria, que era una derivación del Dios Mitra de Persia, conocido como el “ dios de la luz” O sea, también otras religiones celebraban el 25 de dic. a sus propios dioses.

El establecimiento del 25 de dic. como día de la natividad de Jesús servía además para hacer resaltar en la mente popular que “ él habita” nacido como “ Hijo de un dios” por la relación que tenía dicho día con la natividad de Mitra. Pero, ahora veamos otro aspecto poco conocido sobre el 25 de dic .escogido para celebrar la natividad por los teólogos cristianos .La iglesia oriental con sede en Constantinopla y también en Antioquía, rival de Roma, NO aceptó la fecha del 25 de dic. si nó hasta mucho después. La fecha del 25c de marzo o 28, alrededor del equinoccio de primavera, también era declarada como Día de la natividad, pues esa fecha que es el comienzo de la primavera trae como sabemos, el renacimiento de la naturaleza, un nuevo despertar de la vida. Muchos llegaron a afirmar que en la fecha de marzo, había sido < concebido> Jesús y debía celebrarse ahí en vez de la fecha de su nacimiento.

De hecho, la Iglesia Romana estaba ansiosa de corregir el sentido pagano que el pueblo le daba a las fiestas del 25 de dic. celebrada en honor a Mitra, dios de la luz y Fiesta del dios Invictus, por consiguiente que lo más apropiado era señalar la Fiesta de la Navidad para esa misma fecha. Desde el punto de vista sicológico se estableció de esa manera en la mente popular una cierta relación entre Jesús y el Sol y los fenómenos relacionados con éste que siempre han impresionado al hombre, puesto que el Sol siempre ha sido divinizado. Esta relación reforzó el concepto de la Divinidad de Jesús.

Por otra parte, en Roma, se realizaban las Fiestas de la Saturnina, en conmemoración al dios pagano Saturno que, tenían lugar durante la semana del 17 al 24 de diciembre. Muchas costumbres de esa celebración llegaron a incorporarse a nuestras celebraciones de la navidad .Otras como es sabido, tampoco tienen un origen cristiano sinó que representan un < sincretismo> una recopilación de varias costumbres paganas.

En las Fiestas Saturnianas, las esc. cerraban por una semana .No se castigaban transgresiones menores a la ley, tampoco se hacían diferencias sociales entre amos y esclavos .Se hacían regalos sin distinción de clases sociales. Se tiraban confites y se usaban disfraces, pero lamentablemente se comía y tomaba licor en exceso.

Nuestra Navidad, tomó también algo de las tribus nórdicas de los teutones, como la Fiesta del Yol o rito del sol, de los 40 días de oscuridad que ocurre en esas latitudes. Creían que en esos días de oscuridad demonios y espíritus maléficos rondaban por doquier .Al ir evolucionando su mentalidad, cambiaron sus disfraces de demonios por tipos cómicos y se regalaban mutuamente.

En Alemania también hacían grandes celebraciones .Se despedía en esa fecha al año viejo y se daba la bienvenida al año nuevo .Por motivos de espacio, No nos referiremos al muérdago usado en Usa y que provenía de costumbres celtas, ni tampoco hablaremos sobre la tradición de San Nicolás instaurada por el Obispo de Myrna ( Asia menor).

Demás estaría el recordar la costumbre de confeccionar los “ árboles de Pascua” antes de pino natural, hoy artificiales, adornados con material como copos de nieve que, no corresponden a nuestras latitudes, si nó al hemisferio norte. A la entrega de regalos por “ un viejito pascuero” que llega en un trineo, volando desde el norte .Es una costumbre también que no corresponde al hemisferio sur.

Felizmente ya no se usan las tarjetas de saludo con motivos pascuales, si no el saludo por la red.

Idealismo: Por último analizaremos el significado de la navidad y nos referiremos a un idealismo del como conmemorar esta fecha del mundo cristiano. En realidad, nos parece que no existe ninguna enseñanza religiosa o espiritual que universalmente y sea aceptada por todos en sus detalles. Es así como vemos que asociaciones mentales, educación diversa o ambiente muy diferente hacen que las mismas cosas sean miradas con muy diversos puntos de vista.

Todos concebimos una forma de vida o la vida de un personaje como la representación de lo que consideramos mejor y más excelente. De ahí que hay quienes consideran las creencias religiosas de otros NO como realidades, si no como fantasías. No es que quieran ser sacrílegos o pasar por ateos, es solo porque que otros veneran o armonizan exactamente con otro concepto de lo espiritual.

No importa que los hombres crean o no crean la narración de la Natividad de Jesús según la exegésis cristiana. Mucho más importante es que para ellos Jesús se convierta en un símbolo de los conceptos más nobles, hacia los cuales la humanidad espiritualmente se encamina. Después de todo, pensamos, lo divino ha de ser siempre lo ideal, acaso ¿todos nos queremos convertir en un hombre, si no modelo, un hombre ideal?

Los ideales, amigos míos, no pueden reducirse completamente a hechos concretos, puesto que de este modo estarían limitados a la materia objetiva de que se componen. Los ideales humanos han de elevarse más alto que los hombres que los conciben, ayudando a levantar sus propias naturalezas. La navidad y la narración bíblica de Cristo están entre los ideales espirituales más elevados que el hombre haya logrado concebir.

Pero, pensamos que hasta que todos no sintamos la verdadera alegría que debe tener cada Navidad, ésta no existe. Todo lo demás es apariencia. Muchos adornos, pero la verdad es que no son los adornos, ni la nieve, el mismo árbol o la chimenea. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad compartida con otros y la esperanza de seguir siempre adelante.

Según Calvin Coolidge, la navidad no es un momento, ni una estación, si no un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y siempre tener merced de los demás ,es comprender el significado de la Navidad.

Así es como este cronista agnóstico ve la navidad. Ahora con toda sinceridad, en esta fecha tan especial envío a todos los posibles lectores, junto a un gran abrazo fraternal los deseos que pasen una muy Feliz Navidad, con quienes estén a su lado y también recordando a los ausentes……….



René Ant. Recabarren Castillo

Profesor Normalista