Opinión 24-02-2018

El juicio de Los Tapia el más largo de la historia judicial del mundo

Uno de los procesos judiciales que acaparó la atención, interés e incluso la expectación de Chile y otros países, fue el famoso juicio de los Tapia, que alcanzó a durar dos siglos.

El origen se remonta a mediados del siglo XVIII, cuando el vecino terrateniente de Linares, Capitán Juan de Tapia, fue favorecido con una extensa propiedad que llegó casi a las mil hectáreas. A su muerte ocurrida en agosto de 1758, estos bienes fueron heredad de sus tres hijos, Juan Agustín, Margarita y Teodoro Simón Tapia Suárez.

Sin embargo, el mayor de los nombrados, Juan Agustín, logró falsificar los papeles mediante argucias y con la ayuda de un escribano ((notario de hoy) y despojó a sus hermanos de las posesiones que legítimamente les correspondían.

Desde luego vino el juicio entablado por los estafados en este asunto que, desde ese momento, se denominaron los Tapia pobres.

Iniciado el pleito, éste llegó al Consejo de Indias que sesionaba en Cádiz. Las largas y demorosas tramitaciones, las correspondencias que tardaban hasta dos años desde España, alargaron el proceso. Los herederos fueron muriendo, pero les iban pidiendo a sus descendientes no dejaran de seguir el pleito.

Entretanto, la sección de los Tapia ricos, administraba la herencia, defendiéndose en tribunales por años y años.

Uno de los descendientes, Pascual Urrutia, del grupo de los pobres retomó el proceso y lo reactivó en todas sus partes, reuniendo papeles, partidas de nacimiento y testamentos para probar su condición de legítimo heredero. Uno de sus logros, fue obtener la designación de un depositario de los bienes en pugna. Esto congeló el usufructo de la herencia, ya muy crecida, mientras los tribunales decidían sobre su destino. Así pasó casi todo el siglo XIX.

Durante el siglo XX, las cortes de Talca y Suprema conocieron de infinidad de recursos, de fondo, forma, téngase presente, etc., sobre esta causa.

Sin embargo, en 1923, cuando la Corte de Apelaciones de Talca iba a escuchar los alegatos para resolver en la materia, el voluminoso expediente, cuya altura era un metro sesenta, se redujo a cenizas a causa de un incendio en el domicilio del relator, Luis Baquedano Lira, en cuyo poder estaba.

Ello obligó a los abogados de ambas partes a aportar con documentos de sus archivos para reponer los tomos calcinados.

El cura párroco de Linares expresó que, a raíz de esto, más de tres mil personas desfilaron por las oficinas parroquiales sacando partidas de nacimiento, muerte o matrimonio para allegar pruebas al proceso.

Siguieron otras diligencias con que uno y otro litigante trataban de sacar ventaja en su favor del ya legendario juicio, del que se habían hecho reportajes en El Comercio de Lima, La Semana de Bogotá e incluso el Times de Nueva York.

La embestida judicial final pareció ser en 1946, cuando la Corte Suprema declaró inadmisibles los recursos deducidos por Rosario Tapia, de los ricos, en contra de las acciones de Pascual Urrutia, representante de los pobres.

Como nota curiosa, parte del predio donde se construyó el actual Liceo de Hombres era de Rosario Tapia, una de las herederas en este litigio.

En consecuencia, en mayo de 1947 se publicó un aviso en un diario de Linares, donde se informaba que, agotadas ya las instancias legales, los interesados en ese proceso (que ya sumaban más de trescientas personas que se disputaban más de diez fundos) debían ponerse en contacto con el abogado Arturo Davis, en el Hotel París de Linares o en Agustinas 1070 de Santiago. La convocatoria estaba encabezada por el titular A los Herederos del Capitán don Juan de Tapia.

Diez años más tarde, en 1955, el abogado Arturo Davis ya citado, que llevaba quince años representando a los Tapia Pobres, en este litigio, había logrado la designación de un partidor de la herencia, en virtud de lo cual el Juzgado de Letras de Linares nombró al abogado Víctor Vial Valenzuela.

Sin embargo, no hubo humo blanco y la discusión por la enorme cantidad de tierras en disputa (entre ellos el fundo Juan Amigo, el más importante de los diez predios en litigio) volvió a entrabar el desarrollo del proceso. Por esa época, el monto de lo discutido superaba los doscientos millones de pesos, una enorme cantidad para ese tiempo. El abogado Davis, ya citado, debió desembolsar más de un millón de pesos para los trámites que sus clientes no podían absorber.

En definitiva, el juicio se resolvió por agotamiento de las partes y los bienes se repartieron, no como todos quisieron, pero antes de 1960 se cerró uno de los mayores procesos de que conozca la historia judicial del mundo.

Fotografía: los expedientes del proceso, en el archivo judicial de Santiago

De la Historia de Linares, en proceso de publicación.



JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia