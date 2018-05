Opinión 19-05-2018

El kiosco

Al lado poniente de la vía férrea, al transitar Delicias, se encontraba la muy conocida “Casa Acevedo”. Este fue por un largo tiempo el negocio más importante de la ciudad en el rubro de las bicicletas y sus repuestos. Había en la parte baja de su letrero un ‘slogan’ pintado a mano: ‘en casa Acevedo no interesa el dinero: el cliente está primero’. Al costado oriente de las líneas del tren, entre aquellas y la calle ‘Matadero’, se hallaba el kiosco de don José

Andrade. El hombre vendía revistas tales como la Rosita, El Vea y El

Topaze, el diario El Mercurio y otra que yo esperaba ansiosamente cada

día viernes: el Okey ¿Quién podría olvidar a Flash Gordon, Brick

Bradford, Mandrake el Mago, la Pantera Rubia y esa historia de cowboys

con sus personajes Matías Marriot y Polvorita Ralton? ¿Quién podría

olvidar la historieta del famoso Condorito, que aparecía al final de

la revista? Creo que todos recuerdan a Pepo Ríos, su autor, y a su

inolvidable “roto Quezada.

Los jóvenes del barrio nos reíamos cuando

apareció el primer ciudadano chino por nuestras calles. Decíamos, por

reírnos del chino, que el amigo Andrade le había dado pega para

ayudarle a vender su mercadería. Contábamos que el chino gritaba al

lado del kiosco: “Rochiiita, Vea, Melculo. (Rosita, Vea y Mercurio)

Pero la venta de diarios y revistas no era el sólo rubro que

caracterizaba a este comerciante del kiosco: también fabricaba timbres

de goma. A mí no me llamaba la atención el kiosco por la manufactura

de esos aparatos o la venta de mi revista favorita: también llegaba

hasta allí su hija, una curvilínea muchachita. El año que nos

cambiamos “con monos y petacas” desde el liceo antiguo de calle Manuel

Rodríguez al liceo nuevo, lo hicimos para cursar el sexto año de

preparatorias con el ‘Chicho’ López, (don Domingo López Chandía). Esa

vez la niña Andrade, aún más curvilínea que la ocasión anterior, se

fue a ‘‘estudiar’’ a Santiago. Cuando la volví a ver un par de años

más tarde iba muy bien vestida y maquillada. Caminaba aquella vez por

la calle Independencia desde la plaza rumbo al poniente, hacia el Club

de la Unión. Iba acompañada de sus orgullosos invitados: papá, mamá y

hermano. Al otro día en el tren, de nuevo rumbo a Santiago, la

damisela de andar cimbreante pensaba en el trabajo que la esperaba esa

noche: otra vez su atractivo gorro de plumas y aquellas plumas más

grandes que insertaba a los costados de su microscópico calzón.

Vendría el baile y entonces, el gran aplauso que estremecía al Teatro

de Revistas Bim-Bam-Bum saludaría a la “Tongolele” de Linares. La

conocida vedette de esos años, la Tongolele, fue rivalizada y superada

por su audacia por aquella chica linarense.



(Omar Goulart)