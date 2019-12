Opinión 01-12-2019

El misterio templario en América

Leí recientemente que la última prueba PISA, quiso medir si los estudiantes logran ante la multiplicidad de plataformas desde donde obtener información, evaluar y comparar datos, acotando que el lector moderno debe encontrar, contrastar e integrar la información de varias fuentes.

Personalmente, he tratado de hacerlo desde hace algún tiempo, no quedando conforme con lo leído solo de una información, si no desde varias .Digo lo anterior ,pues, el domingo 13 de octubre, por este mismo medio periodístico, publiqué una crónica que titulamos “ Hoy es un nuevo aniversario del exterminio de los Templarios” agregando numerosos antecedentes sobre esta organización que, en 1307 fue disuelta por el rey Felipe el Hermoso en concomitancia con el Papa Clemente V.

En ésa oportunidad fue detenido el Gran Maestre Jacques de Molay junto a otros connotados miembros de la Orden, injustamente acusados de herejía. Hoy, podemos entregar nuevos antecedentes al respecto, producto de nuevas informaciones recibidas desde diferentes textos y desde la web.

No está demás recordar a nuestros numerosos lectores que los llamados “ Templarios” fueron Caballeros que crearon una Orden Medieval de carácter religioso y militar, que después fue cargada de tintes legendarios. Nació después de la primera Cruzada. Fue fundada en Jerusalem por nueve Caballeros franceses con Hugo de Payns a la cabeza y existió como tal hasta el año 1312.

En sus inicios se auto nombraban como “ Los pobres Caballeros de Cristo y el Temple de jerusalem” La denominación surgió cuando recibieron la Autorización de instalarse en una parte del antiguo Templo de Salomón. La designación de Orden del Temple se debe a la traducción al francés de la denominación en latin de la voz Temple ( Templo) y fue muy extendida dado los amplios lazos Templarios con Francia. El primer Gran Maestre fue quien se dirigió al rey Balduino II de Jerusalem como ya dijimos acompañado con ocho Caballeros más, dos de ellos hermanos carnales y el resto familiares de sangre o por matrimonio. El grupo se organizó a solicitud del Papa Urbano II.

Dijimos que existió esta Orden hasta el año 1312. Veamos ahora lo nuevo encontrado en nuestras lecturas. Antes de asesinar al Gran Maestre de Molay, la Orden fue suprimida con “ norma irreformable y perpetua” por la Bula papal Vox in Excelso de 22 de marzo de ese año ( 1312) En ese documento el Papa ordena “ absolver y no “ disolver “ la Orden de los Templarios, acto inteligente, tomado para castigar ,pero no eliminar dicha Orden que era muy importante para la Iglesia.

Sin embargo el rey de Francia insistió en castigar a los sospechosos de herejía y blasfemias. Así es como el 18 de marzo de 1314 ordenó quemarlos en la hoguera en L”ille de France. Momentos antes de Molay maldijo al rey Felipe y al Papa ,éste último, murió un mes después y el 29 de nov. del mismo año el rey se mató cuando cabalgaba .La maldición continuó hasta la treceava generación de la Casa Real cuando el último rey murió en la guillotina durante la Rev. Francesa.

La verdadera causa del exterminio de los Templarios, se sabe hoy que fue solo por motivos económicos ,dado que éstos se convirtieron en grandes banqueros, empresarios ,dueños de barcos y propiedades .Su fortuna nunca fue encontrada. Y es hasta hoy uno de los grandes misterios. Veamos ahora los datos novedosos encontrados:

No existe relación alguna entre los Templarios y la actual Orden Masónica. Esta última adoptó para un Ritual de un Grado Superior llamado Mas: Escocesa una leyenda sobre la vida y obra del Gran Maestre de Molay y nada más. ( ver Diario Mas: “ La absolución de los Templarios”).

Dos cosas van relacionadas con la historia de los Templarios: una son las Cruzadas y la otra la introducción de la arquitectura gótica en los países cristianos. Todo el mundo intelectual ha oído hablar de los Templarios, pero, pocos saben que fueron los verdaderos financistas de las construcciones catedralicias, mediante el financiamiento de las llamadas Cofradías de Albañiles ( o masones) o la creación de otras, en la que los secretos aprendidos en Tierra Santa la entregaban a los artesanos, vinculándolos así, de forma indisoluble a la Orden.

En el proceso que aniquiló a los Templarios ( ocurrido un día viernes 13 de 1307) un gran número de albañiles ( o masones) se negaron posteriormente a construir algo para el rey de Francia y emigraron a otros países de Europa, especialmente a Alemania. Su historia se desarrolló entre los siglos XII y principios del XIV.

Los especialistas que construyeron las iglesias por orden de los templarios, se hicieron llamar “ compañeros constructores” que se reunían en Logias, al igual como lo hacen los Masones de ayer y de hoy. Los Templarios nunca intervinieron directamente en la construcción, si no más bien fueron financistas de éstas.

Viajaron en forma secreta al Nuevo continente ( América) un poco antes o después de los vikingos, por tanto antes de la llegada de Colón a América, incluso hay estudios que avalan que en parte financiaron los viajes que realizó Colón. Ellos levantaron templos, impulsaron la metalurgia ( hay pruebas de ello en Paraguay ( trabajo en minerales de plata). A cambio, grandes flotas llevaron los minerales de oro y plata a Europa, la que descargaban en el puerto de La Rochelle, convirtiendo éstas en monedas, lo que les permitió acumular grandes riquezas. Prestaban dinero a todos, incluso se sabe al rey quien ordenó su destrucción, para no cancelar la deuda.

T y D son iniciales de Templum Domine, la Casa del templo de Jerusalem, y su signo aparece como hilo conductor entre Colón, los Reyes Católicos, Canarias y América e incluso la Orden Franciscana. El punto de llegada en América fue el Yucatán, una zona a la que nunca pudo llegar Colón. Fue pues América , según los especialistas la ruta comercial secreta que pudo servir de escape a la Orden, cuando fue perseguida en el año 1307.

Algunos grabados con simbología Templaria, se descubrieron en la costa de los estados Unidos de N:A.: además en Centro y Sudamérica, así como se encontraron representaciones de amerindios en monumentos Templarios en Europa.

La Cruz de San Juan fue otro símbolo Templario y se ha encontrado en algunos lugares, constatándose que es exactamente la misma figura que está en el sello del Gran Maestre Secreto de la Orden y es la cruz auténtica de los Templarios. Queda una gran duda respecto y es si los Templarios a nuestra América ¿ trajeron consigo a este continente el Santo Grial y la espada de Longino?. Por otra parte ¿ Sabían los nazis algo de esto? Si Ud. desea leer algo más al respecto, lea en la pág. Web que mencioné en la parte inicial de esta crónica. (“ Diario Masónico”).





René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista