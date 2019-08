Opinión 30-08-2019

El monumento al Sabio

Escribo esta nota mientras voy camino a Santiago. Dos instancias universitarias desean saber de la obra de Letelier, pero sobre todo, me dice el Académico Coordinador, de su vigencia. Hay una convicción- no exenta de razón- de que Chile levanta bronces por esa "cultura del bostezo" , donde se leen largas y lacrimosas biografías de personajes que rayan en la santidad.

Letelier es, en un sentido de ecuación lingüística, un revolucionario. Es decir fue contra la natural evolución de fines del siglo XIX, en un Chile complaciente, con las arcas bien provistas del salitre ganado en el norte: Balmaceda unía el país con puentes y ferrocarriles. El progreso material era relevante para un pueblo donde la pobreza y la

carencia de oportunidades seguía igual. Entonces surge el instante preciso: una entrega de premios en el Instituto Nacional. Letelier, joven profesor de treinta y tantos años plantea su primera sugerencia innovadora al altivo mandatario: crear un organismo que forme profesores de estado. No puede ser que médicos, abogados o ingenieros sean quienes ejerzan como educadores. Balmaceda oye y actúa: al año siguiente funda el Instituto Pedagógico. Generaciones de relevantes docentes surgen de sus aulas, muchos serán escritores que abrirán sendas nuevas a las letras.

Pero el estado en ciernes necesita un orden administrativo. Como fiscal del Tribunal de Cuentas Letelier aúna criterios en el ejercicio de la gestión administrativa. Sus dictámenes sobre honestidad en el servicio público, correcto desempeño del poder, tienen vigencia plena en nuestros días.

Aún quedaba, sin embargo, su gestión más notable: la rectoría de la U.de Chile. Apenas designado, en 1906, funda la Federación de Estudiantes de Chile. Da voz, acción y presencia a los jóvenes. Surgen líderes políticos y pensadores. Enfrentan a una clase conservadora anquilosada y aún cubierta con peluca colonial. Son factor decisivo en la elección de Alessandri el año 20. Van a enfrentar y derribar gobiernos con valor y audacia. Ibáñez del Campo, en su primer período, Allende y Pinochet, sin exclusiones, lo sabrán muy bien. Hoy no se hablaría de gratuidad escolar sin ese poder que don Valentín les otorgó en 1906.

Por ello fueron jóvenes los que velaron sus restos tres días en el Salón de Honor de la Universidad hace un siglo, y llevaron su carroza multitudinariamente hasta el Cementerio General.

Pero 70 años después, cuando abrimos su viejo mausoleo, su nicho no tenía lápida. La ingratitud de un país sin memoria amenazaba con hundirlo en el olvido. Una laboriosa búsqueda logró dar ocon sus despojos.

El monumento de hoy, obra notable del liceo y sus gestores, no es un bronce estático de una vida extinguida de monótona historia: es la personificación palpitante de uno de los forjadores del estado chileno en toda su amplia diversidad, educativa, administración y en bullente renovación.

Su frase "gobernar



(Jaime González Colville,

Academia Chilena de la Historia)