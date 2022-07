Opinión 19-07-2022

¡ El nuevo Parque de Linares, un mega proyecto de trascendencia histórica !...



Luis Valentín Ferrada V.



El proyecto de la Municipalidad de Linares, que propone adquirir los terrenos de IANSA para desarrollar y establecer en ellos un gran espacio público destinado al esparcimiento y recreación de todas las familias linarenses, es merecedor del más amplio, decidido y entusiasta apoyo.

Se trata de una iniciativa de un valor incomparable con otra cualquiera de esta naturaleza que se haya emprendido en nuestra ciudad durante todo un siglo o más. Se trata de lo que hoy suele llamarse como “MEGAPROYECTO”, tanto por su importancia para el presente de la ciudad, como si se lo observa con visión de futuro.

Sin incurrir en exageración puede decirse que esta iniciativa se inscribe en la línea del pensamiento y acción de los grandes momentos de las más importantes ciudades chilenas. Esas obras que al presente lucen como joyas y que, en su origen, los más críticos de siempre, incapaces de comprender los grandes emprendimientos, suelen ver tan solo como locuras de la imaginación. La idea de adquirir los terrenos IANSA y desarrollar en ellos un gran Parque Forestal, posee la misma naturaleza de aquellos realizados durante la segunda mitad del siglo XIX en algunas de las más importantes ciudades de Chile y que, más adelante, fueron s discontinuados sin que nadie pueda explicarse el por qué.

Esta feliz iniciativa de la Municipalidad de Linares puede examinarse desde diferentes puntos de vista y, en todos ellos, se la calificará como excelente.

Considéresele como iniciativa que propicia el buen vivir de nuestras familias linarenses , disponiendo de un amplio y hermoso lugar para su sano esparcimiento y diversión; o, del asombro que podrá causar en quienes nos visiten al observar la disposición de un gran parque forestal en medio de la ciudad; o, de la importancia que revestirá al ambiente y sano clima de todos al contar – como se ha dicho- de un “gran pulmón verde” que asegure a cada minuto el buen aire; o, la lección de verdadera ecología que por sí mismo representará a los ojos de nuestra juventud; o, la oportunidad que se concederá a todos en cuanto al conocimiento de nuestra flora nativa que, seguramente, será la dominante en su paisajismo; etc., etc.,.

Proyectos como éste – tan escasos en Chile y tan apreciados por el espíritu y cultura que representan – no siempre despiertan espontáneamente en la ciudadanía la comprensión y el apoyo decidido que merecen. Esto se debe a que no todos poseen la capacidad de ver hacia el largo plazo, pues consumen sus pensamientos en las preocupaciones del día a día y olvidan el mañana inmediato.

Cuando don Benjamín Vicuña Mackenna se propuso como Intendente de Santiago renovar la ciudad colonial que era entonces nuestra capital, no fueron pocos los que lo calificaron de loco, soñador, ilusionista o fantasioso. Pasaron cortos años y aún los más críticos del señor Vicuña, cuando vieron concluida la labor del Cerro Santa Lucía y otras muchas obras de la misma importancia, trocaron sus reproches en alabanzas y elogios. Y, esas alabanzas y elogios no cesaron hasta el presente, porque quien pasa por el frente de ese hermoso paseo, chileno o extranjero, no cansa de aplaudir el significado de aquella obra que es símbolo de la capital de Chile.

De cara a este gran proyecto Municipal de Linares no es necesario contar los votos u opiniones negativas que siempre existirán. Es preciso contar más bien las voluntades visionarias, positivas, colaboradoras, que harán posible concretar con su movilización la idea de mayor significación de bien público que haya nacido del seno del Municipio en muchísimos años. Es un deber prestarle un ardiente apoyo y un sincero aplauso general.

Se ha anunciado la celebración de un próximo plebiscito para que los linarenses se pronuncien acerca de la aprobación de este importante proyecto. De seguro – no podría entenderse de otra manera – se obtendrá como resultado una aprobación de alta mayoría.

Por nuestra parte, concurriremos con nuestro mayor entusiasmo a prestar nuestro mejor apoyo a la creación del nuevo Parque de Linares y, dentro de nuestras posibilidades, procuraremos que muchos otros sumen sus voluntades con fuerte y sincera adhesión.

Este nuevo Parque será observado en los próximos años como la puerta de entrada de nuestra ciudad al siglo XXI. ¡ Muchas felicitaciones a Linares y a los autores de este gran proyecto!









Toda la comunidad linarense debe apoyar, con entusiasmo y decisión,