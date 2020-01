Opinión 09-01-2020

El Partido Radical y sus muertos perdidos

Una nota de prensa informa de la reciente celebración de los 156 años del Partido Radical de Chile, cuyo origen se remonta a la primera asamblea de este conglomerado, efectuada en Copiapó el 27 de diciembre de 1863. Su eslogan era “con la fuerza del progreso construyamos juntos un país para todos”. La segunda se establece en Santiago en 1864 y en 1875 ingresa al gabinete del Presidente Federico Errázuriz el primer ministro de esta tienda, José Alfonso Cavada.

Pero no es éste el tema de nuestra nota: en sus actos conmemorativos, los máximos dirigentes del partido visitaron el Cementerio General, para homenajear a sus próceres. Encabezó la delegación el Presidente Carlos Maldonado y se buscaba honrar la memoria de Guillermo y Manuel Antonio Matta.

La explicación del señor Maldonado, sobre la ubicación de los despojos de sus precursores no dejaron de llamar nuestra atención: según cita la prensa, dijo desconocer la ubicación exacta de los restos, por cuanto “incendios, terremotos, inundaciones” los habrían hecho desaparecer. De paso cargó incluso responsabilidades a plagas de ratones.

Sobre ello, algunas precisiones: en mayo de 1994, como es ya conocido, trajimos de vuelta a Linares las reliquias de don Valentín Letelier, sepultados en el mausoleo de la familia Matta, por cuanto era yerno de don Manuel Antonio.

El lugar ya estaba en malas condiciones: los nichos sin lápidas y, desde luego, era casi imposible de identificar los cuerpos allí inhumados.

Con la ayuda del Jefe de Operaciones del Cementerio General, don Juan Elzo Martínez, iniciamos la tal vez macabra tarea de abrir lápida tras lápida para determinar donde descansaba el sabio linarense.

Allí se desenterraron los féretros de don Manuel Antonio (fallecido soltero el 12 de junio de 1896) de don Guillermo (muerto de un ataque mientras viajaba en un coche la noche del 27 de enero de 1899) además una pequeña niña, entre otros. Tal vez se destapamos unos doce nichos. Hasta que don Valentín apareció en una urna con una plancha de bronce que lo identificaba. Agreguemos que el ataúd de don Manuel Antonio Matta era metálico y estaba incólume. En esa cripta estaba además Juan Gonzalo Matta Ortiz, hijo de Guillermo, quien participó en la guerra de 1879 y con su talento colaboró a la redacción de los pactos de paz. Pero fue oscuramente asesinado en la plaza de Sucre en agosto de 1896, traído a Chile un mes más tarde e inhumado en ese recinto. El radicalismo lo tuvo por mártir.

La esposa de don Valentín, digamos de paso, doña Beatriz Matta, falleció de avanzada edad en 1946 y pidió ser sepultada lejos de su esposo, con un epitafio que decía “pide silencio y olvido”. Desde luego ubicamos su nicho y tenemos registro de él y sus descendientes nos confidenciaron la causa de esa decisión.

Exhumado el sabio linarense, dejamos debidamente señalizados los restantes nichos y de ello tomó nota don Juan Elzo. En esa ocasión (1994) dimos aviso por sendas cartas a la Universidad de Chile, al Partido Radical, a la Gran Logia de Chile y a otros organismos que tenían relación con ese importante acto. Nadie acusó recibo.

Dos o tres años después, vimos un aviso en la prensa capitalina donde la dirección del Cementerio llamaba a deudos de varias sepulturas a acercarse a esas oficinas para reparar las tumbas de sus antepasados. Indagamos si alguien de la familia Matta había concurrido. Respuesta negativa.

Vino el terremoto del 27 de febrero del 2010. Algunos meses más tarde, por un trabajo que desarrollábamos, fuimos al Camposanto santiaguino. Desde la entrada se veía el mausoleo de los Matta destruido. Pero, don Juan Elzo nos refirió que respecto de ese recinto, los voluntarios de la Segunda Compañía de Bomberos de Santiago, habían concurrido al lugar y tras arduo trabajo, rescataron las urnas de los hermanos Matta, ambos miembros fundadores de esa institución. Se resguardó a los sarcófagos y se les dejó en custodia en el propio Cementerio.

Pero hay más. En el primer patio del camposanto en referencia, hay un rústico cuadrado de piedras, que ilustra muy bien la fotografía adjunta, donde descansan los huesos de otro radical, político y escritor: don Alberto Cabero Díaz (Santiago 1874-1955), autor del libro “Chile y los Chilenos”. No es una figura menor: fue Intendente de Santiago, Senador, miembro de la Tercera Junta de Gobierno de la República Socialista, Ministro de Tierras del Presidente Alessandri (1933-37) y Embajador en Estados Unidos de los gobiernos radicales de Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos. Su tumba, en realidad, está en el más deplorable abandono.

Otra figura olvidada, aunque presente en nombre, es la de Francisco Bilbao, escritor y pensador, quien murió en Argentina en 1864, un año después de la fundación del radicalismo y a quien algunos, consideran el inspirador ideológico de esa tienda. En 1998 fueron exhumados y traídos a Chile en ceremonia encabezada por los Presidentes Aylwin de Chile y Alfonsín del país trasandino. Tras ser velados en el Salón de Honor del Congreso, fueron llevados a Iquique, quedando depositados en el Club Libertad de calle Lynch 1266.

De manera que el Presidente del Partido Radical puede indagar sobre este punto y, como buena iniciativa, tal vez quiera gestionar el erigir un mausoleo digno a sus fundadores. Lo más triste y casi vergonzoso es la tumba de Alberto Cabero. Damos estos datos a los dirigentes de Linares por si quieren transcribirlos a sus pares nacionales.





JAIME GONZALEZ COLVILLE

Academia Chilena de la Historia





1.-El autor de este artículo muestra el nicho donde estaba Letelier, debajo estaba Guillermo Matta y a la izquierda don Manuel Antonio. Todo se derrumbó el 2010.



2.-La abandonada tumba del destacado dirigente radical Alberto Cabero Díaz en el Cementerio General de Santiago, solo rodeada de piedras y en total abandono. Fue escritor, Intendente de Santiago, Ministro, Presidente del Senado y Embajador ante el Gobierno de los Estados Unidos.