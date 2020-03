Opinión 11-03-2020

El que no salta es paco





La vice presidente de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, oriunda de Cabrero y actualmente diputada por Chillán, se ha sumado a los vándalos y anarquistas que en la plaza de Chillán vociferaban en contra de nuestros carabineros “el que no salta es paco”. Esta situación es inaceptable y merece un castigo ejemplar para la parlamentaria.

Carabineros de Chile ha cumplido un rol esencial, para evitar que nuestro país termine en una guerra civil. Miles de carabineros han sido atacados por seres humanos inadaptados, incultos e irrespetuosos del mínimo orden que se requiere. Cuando quien vocifera e insulta a nuestros policías es una alta autoridad de la república, el agravio se agiganta. El respeto hacia el otro, especialmente cuando es un servidor público, que expone su vida cada día, no admite dobles interpretaciones. Chile enfrenta una situación de alta gravedad, la que es el resultado de la ineficacia de los 3 poderes del Estado, pero muy especialmente del poder legislativo, que cuenta con niveles de aprobación bajísimos. La diputada Carvajal, con sus estúpidas acciones, solo contribuye a que el rechazo a los parlamentarios aumente. Llama la atención que esta persona, que estudió en un buen colegio y que además es egresada de derecho y ya no es una adolescente, actúe como una vulgar activista callejera.

La Cámara de Diputados requiere, en mi opinión, que se le impartan clases de educación cívica a aquellos miembros que incumplan con los más mínimos deberes de respeto hacia quienes tienen que velar por el orden público, basado en leyes que se generan en el mismo parlamento. Esta diputada Carvajal, hace unos meses pasó a comisión de ética a un destacado diputado que le dijo “déjese de cacarear”. Ahora veremos cómo actúa la comisión de ética de la Cámara de Diputados para juzgar las injurias de esta parlamentaria contra nuestros carabineros. Este ya no es un mero cacareo, es más bien una actitud beligerante contra el orden establecido, una torpeza y una falta de respeto de alguien que marcha por más respeto. Es bueno que la opinión pública tenga claro que dentro del poder legislativo hay no pocas manzanas podridas que poco aportan a un debate serio y que realmente estén preparados para ejercer cargos de alto nivel.

Esperemos que la parlamentaria se retracte, se presente ante las autoridades de Carabineros de Chile y pida perdón. Aquí no hay otra salida.





(Andrés Montero

Agricultor )