Opinión 27-06-2021

EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS





A Dios no le bastó bajar a la tierra,

se rebajó a todos y a todo lo mortal,

se volvió crío y se envolvió de paz.

Creció obrando el bien hasta morir,

como reo despreciable en una cruz.



Al Rey celeste tampoco le alborotó,

agachar la cabeza ante lo mundano,

doblegarse y respetar otros vientos;

puesto que no hay mayor grandeza,

que oírse en modo filial y someterse.



Nunca perdió la entereza de darse;

la paciente pasión todo lo remedia,

y el corazón de Jesús es un soplo,

que aún coronado por mil espinas,

jamás desfallece y nos da aliento.





En nada se conoce y reconoce el ser,

como en su inquebrantable debilidad.

Sin la pujanza de Cristo nada somos,

necesitamos la mano del Redentor,

para subir a la cumbre de la bondad.



El calvario de las maldades nos mata,

nos desanima por completo el andar.

La tristeza nos sustrae el gozo de vivir,

y nos impide permanecer con la dicha

de disipar las amarguras y sonreírse.



Retorne lo armónico en cada despertar,

vuelva a nosotros la gloria del anhelo,

la firmeza de quien es Verdad y Vida:

¡habla, oh Señor, a mi apagada alma

y que tu voz me estremezca de júbilo!





Que este manar de voluntades diarias,

nos lleve hacia el sentir manso y fiel,

de quien nos amó más allá de las voces,

para que en todo trance encontrásemos

los valores y las beatitudes de la poesía.



Hay que regresar al inmaculado latido,

promover y mover el cultivo del verso,

causar quietud e inquietud inspiradora,

pues a través del recogimiento íntimo,

surge el deseo de reparar y de resarcir.



Sustentemos este templo de acogida,

mantengamos la difusión del querer,

que es reino de santidad y de gracia.

Tras ese espíritu glorioso, atravesado

por la lanza terrenal, rebrota el alivio.









(Víctor Corcoba Herrero, escritor)