Nacional 03-01-2018

El último adiós: Juan Manuel Astorga tuvo una emotiva despedida en TVN

"Me mataron. Gracias equipo. Fue un privilegio estos seis años de haber trabajado en la televisión pública". Fueron las palabras del periodista Juan Manuel Astorga durante el noticiero central de TVN del lunes, después de que el canal emitiera un video para despedirlo. Y es que la edición del 31 de enero se trató de la última en contar con la presencia del periodista, cuyo contrato con el canal estatal terminó ese día. Por ello, el equipo preparó un clip con fotos y videos de su participación en los distintos espacios del canal, al ritmo de "Somewhere only we know", de Keane.

Al terminar el compilado, de un minuto de duración, se mostró a Astorga visiblemente emocionado. "Muchísimas gracias por haberme dejado acompañarlos, gracias al equipo, aquí, y a todos, por este tiempo. Ya. Que tengan un muy feliz 2018. Nos estaremos viendo quizás dónde", afirmó el conductor antes del cierre de la edición. Astorga, quien llevaba seis años trabajando en TVN, decidió no renovar su contrato para asumir la dirección general de radio Infinita, medio que fue adquirido recientemente por Mega.