Social 19-12-2020

En Constitución: Red de Prevención Comunitaria lanza inédita campaña de limpieza de viviendas y sus entornos



Porque en un incendio no existen casas milagrosas, sino que casas limpias, los 346 comités que integran la Red de Prevención Comunitaria se unieron en la campaña, “Todos Vamos a Limpiar”, con la cual esperan alcanzar las 5 mil viviendas libres de material combustible



Estar preparados frente a una emergencia y bajar la ocurrencia de incendios para proteger la vida, bienes y entornos de las personas que habitan las zonas de interfaz urbano rural, es el propósito de la Red de Prevención Comunitaria (RPC), la mayor organización ciudadana de protección del país, y que acaba de lanzar su campaña “Todos vamos a limpiar”, mediante la que se espera alcanzar las 5 mil viviendas limpias.

“Con la amenaza creciente de cambio climático, estrés hídrico y mega sequía, las probabilidades de incendio aumentan exponencialmente, y como los ciudadanos no podemos controlar directamente las variables climatológicas ni las geográficas asociadas a estos -como la temperatura, el viento o la conformación física de nuestros territorios-, pero sí podemos controlar el combustible donde habitamos, hemos invitado a cinco mil hogares a que organizada y colaborativamente nos hagamos cargo del combustible. Si eliminamos o disminuimos micro basurales, restos de vegetación, aserrín, desechos de leña o vegetación seca de los patios o entornos de las viviendas, bajamos directamente la posibilidad de inicio o propagación de incendios y a eso apuntamos con esta campaña”, explicó Héctor Jorquera, asesor de la RPC

Esta iniciativa está orientada a realizar actividades de eliminación de residuos sólidos como los desechos de vegetales, los que, al secarse durante la temporada estival, actúan como combustible en la propagación de incendios forestales. Este tipo de combustible, es la única variable sobre la cual las comunidades tiene algún grado de control, de allí la relevancia de estas acciones.

“Para nosotros es muy importante realizar este tipo de actividades porque entre todos podemos colaborar para que mantengamos limpios estos espacios que son de todos y que sirven para reducir incendios. No debemos parar en estos esfuerzos ya sea con campaña o sin ella, porque al tener limpias nuestras viviendas y entornos estaremos más protegidos, así que hago el llamado a todos nuestros vecinos que integran la Red de Prevención Comunitaria para que se sumen en esta gran tarea”, comentó Zaida Morales, vecina del comité de Chacarillas, en la comuna de Constitución.

Justamente fue este comité de la comuna costera, el escogido para dar el inicio de la campaña en la zona norte (Región del Maule), donde estuvieron presentes y colaborando en la limpieza brigadas de la CONAF, ARAUCO y CMPC, además del municipio y los propios vecinos del sector.

"No podemos permitir que los incendios aumenten y por ello es que todo tipo de acciones preventivas que ayuden y aporten a restar las cifras, que hasta hoy van en aumento, debemos ponerlas en ejercicio de manera organizada tal como hoy lo estamos haciendo en Chacarillas, donde las brigadas nos apoyan en la limpieza de este espacio público y serán nuestros vecinos los encargados de mantenerlas, pero también es importante cumplir con nuestra meta de 5 mil viviendas limpias", recalcó Jorge Martínez, gestor de Prevención en el Maule.