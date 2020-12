Deporte 11-12-2020

En la agonía los albirrojos lograron la igualdad ante General Velásquez





El partido fue muy parejo. El “conejito” Alejandro Muñoz anotó para los linarenses

A todas luces no era el resultado que esperaban los dirigidos por Luis Pérez Franco. Incluso si lo ponemos en la balanza fue pésimo , porque ante un equipo como General Velásquez , que no tiene grandes figuras y que sin duda era un equipo ganable , son dos puntos perdidos . Otra vez aparecieron los errores , sobre todo en el primer tiempo . A ratos el fútbol cayó en un letargo. Un Linares , que no fue ni la sombra del duelo ante Vallenar .

Fuero los linarenses lo que se atrevieron en los primeros minutos. Luis Oyarzo , hizo trabajar a los 8 minutos al portero Eduardo Miranda . Claro que la visita tuvo a los 14 , un disparo fuera del área de Valenzuela que le pegó muy arriba al balón. Sin duda seria el anticipo de una jugada en la cual Araya pierde el balón en la salida , Cristian Valenzuela , ingresó al área y sacó un potente disparo cruzado que infló los cañamos del arco defendido por David Pérez , colando la ventaja transitoria para los de San Vicente de Tagua Tagua . A esa altura volvían los fantasmas en la entrega de la pelota en los albirrojos . La más clara para Deportes Linares , fue la que tuvo Luis Oyarzo , quien se atrevió con un tiro que le sacó pintura a los tubos del fiscal de Talca .Aunque Nicolás Barrera tambien tuvo un cabezazo en el minuto 44 del primer tiempo . Con la ventaja , para los forasteros por la mínima se fueron al descanso .

COMPLEMENTO

En la segunda etapa , el técnico movió sus piezas , dejando en la banca Lucas Mondaca , que no hizo un buen partido y a Germán Martínez ; ingresando Carlos Ahumada y Alejandro Muñoz . Fue Linares ,quien tuvo la primera ocasión del segundo tiempo ,con Barrera a través de un cabezazo y Josué Ovalle , con un tiro que pasó muy arriba . A los 53 llegó el “tapadón” del arquero David Pérez , quien fue al piso y evitó el segundo tanto de General Velásquez, un remate a quemarropa del jugador Cristian Valenzuela . A los 55 , Aarón Araya estremeció la red , por un costado fue el casi de los albirrojos . El propio Araya a los 61 tuvo otra ocasión. Dos minutos más tarde una mano , clara en el área de Velásquez y el juez no quiso cobrarla. A veces nos preguntamos para qué está el cuarto juez , que parece que está mas preocupado de lo que pasa fuera de la cancha y no hace la pega bien , para qué hablar del primer asistente que no tuvo un buen cometido .

Al minuto 70 dos nuevos cambios en el “depo” , los ingresos de Cristian Dubó y Nicolás Arancibia; por Zimerann y Ovalle . A los 80 , Oyarzo obligó a un manotazo al portero del cuadro forastero. La última sustitución fue la del paraguayo Hugo Portillo por Aarón Araya , que no pudo anotar a pesar de varias ocasiones que tuvo durante el partido . Pero , llegó la igualdad en los descuentos , luego de un tiro de esquina de Luis Oyarzo , Portillo que habilita al jugador Alejandro Muñoz, quien conecta el balón y la envía al fondo de la red , anotando la igualdad para los adiestrados por Luis Pérez Franco . Un empate con sabor amargo , porque Linares, si se lo hubiese propuesto habría sumado los tres puntos ante un equipo que era ganable .

NOTAS

Para el defensa paraguayo , Hugo Portillo , que cuando ingresó en el segundo tiempo , se fue arriba y habilitó al conejito Muñoz , para la igualdad “ llegamos con la mentalidad de ganar , pero tuvimos que remar para sacar adelante este partido , que fue muy complicado . Creo que no merecíamos perder por lo que hicimos esta tarde , un punto muy valioso”.

Pero sin duda David Pérez, fue la gran figura del partido: “nuestra intención era sumar los tres puntos . Un primer tiempo que fue complicado por la alta temperatura. Tuvimos el balón , por ahí nos desconcentramos , pero tenemos que seguir adelante ahora frente al Vial”.

El autor del gol , Héctor “conejito” , Muñoz el colbunense que ha tenido su revancha este año en Deportes Linares, dijo que “ este es el esfuerzo de todos mis compañeros y gracias a Dios , logramos un punto frente a un equipo fuerte que salió a buscar el partido. Tenemos que seguir luchando para salir de esta incomoda posición”.

Finalmente el técnico, Luis Perez Franco, señaló: “ fue difícil , era una final . Queríamos dejar los tres puntos , pero al frente tuvimos un equipo fuerte en lo físico y táctico . Felicitar a los muchachos por la entrega, pero hay que seguir dando la batalla, estamos vivos y hay que jugarse hasta el final . Hemos jugado tres partidos en doce días y esto es mortal para nuestro equipo que estuvo parado por bastante tiempo , sin una pretemporada . Ojalá que la ANFP nos de un poco de respiro , pero vamos a dar la pelea”.

Con este empate Deportes Linares continúa en la ultima posición con 8 puntos , a tres de Concepción y 4 unidades de Iberia . Ahora los albirrojos deberán enfrentarse con el sublíder del torneo Fernández Vial , en partido programado para este domingo desde las 18:00 horas en el estadio Ester Roa.



Gerardo Domínguez

Redactor Deportivo