Deporte 08-11-2020

En la zona maulina: Clubes deportivos obtienen millonarios recursos del FOSIS para mejorar su infraestructura y equipamiento



Pese a la prolongada inactividad de la práctica deportiva derivada de las restricciones propias de la pandemia, y la nula generación de ingresos al no existir ningún tipo de competencia que pudiese captar ciertos recursos financieros en favor de sus arcas, algunos clubes deportivos del Maule ligados al fútbol amateur están cerrando un año de manera satisfactoria tras ser apoyados por el Gobierno a través del FOSIS.

El Director Regional del organismo, Alejandro Muñoz, explica que durante las últimas semanas “hemos estado apoyando en las 30 comunas de la región a diversas juntas de vecinos y clubes del adulto mayor, y quisimos incluir precisamente a los clubes deportivos porque sabemos de su importancia y del rol social, recreativo y comunitario que juegan, de modo de tenderles una mano para mejorar ya sea sus lugares de encuentro y reuniones como su equipamiento e indumentaria”.

De esta manera se está entregando a cada club favorecido la suma de 2 millones cien mil pesos, y es así como la buena nueva recayó recientemente en el Club Deportivo La Batalla de Pelarco, que destinará los recursos a renovar su equipamiento, adquiriendo nuevas camisetas, short, medias, balones de fútbol, mallas de arco, parlantes, micrófonos y un tractor para cortar el césped de su campo deportivo, entre otros avances.

El Intendente del Maule, Juan Eduardo Prieto -quien lideró la entrega de los recursos en esta comuna- indicó que como Gobierno “estamos haciendo todos los esfuerzos para poner de pie a la región y a través del FOSIS estamos llegando a todas las comunas con valiosos recursos para apoyar a una treintena de organizaciones y agrupaciones, donde clubes como este juegan un rol preponderante en cuanto al estímulo del deporte, sus valores, la sana competencia y la recreación de niños, jóvenes y adultos. La pandemia pasará y cuando regrese el fútbol queremos que su práctica sea mayor y mejor que antes”.

Otra institución que recibió recursos fue el Club Deportivo Independiente Sanatorio de Sagrada Familia, destinándolos a la compra de un equipo de música, micrófonos, sillas, mesones, conservadora, freidora y hornos eléctricos, entre otros artefactos. Asimismo, el Club Deportivo Unión Botalcura de Pencahue adquirirá nuevo equipamiento, un tractor para cortar el césped de su cancha, un recolector de pasto, aceite para tractor y limas, entre otros.

En tanto, el Club Deportivo Pangue Arriba de San Rafael mejorará la infraestructura y el equipamiento de su sede, a través de nueva cerámica, ventanas, vitrina para sus trofeos, pintura interior y exterior, cambio de sistema eléctrico, lavaplatos, fogón y fondos, entre otros elementos.

El Seremi de Desarrollo Social y Familia, Felipe Valdovinos, agregó que esta es “otra faceta importante del FOSIS, al ayudar no solo a emprendedores, familias o comunidades específicas. Acá estamos dando muestras de pluralidad y enfocamos esta millonaria inversión en los clubes deportivos porque sabemos que han estado inactivos y que no lo han pasado para nada bien, por tanto merecen culminar esta difícil temporada de buena manera”.

Próximamente el Club Deportivo Deuca de Curepto será objeto de este mismo apoyo, destinando sus 2 millones cien mil pesos a potenciar la infraestructura de su sede y cancha con la compra de materiales de construcción para mejoramiento de camarines y baños.