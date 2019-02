Social 20-02-2019

En Linares falleció el doctor Rodolfo Castro Salgado

El deceso del reconocido servidor público ha causado consternación en la comunidad.



A los 87 años y producto de una falla multisistémica falleció el doctor Rodolfo Armando Castro Salgado, conocido médico cardiólogo quien ejerció su profesión en el Hospital Base de Linares por cerca de 50 años..



El doctor además pertenecía a la Logia Masónica Thomas Jefferson 142 de esta ciudad.



Además fue activo militante del Partido Radical.



Poco a poco, el facultativo estableció su consulta particular la que acompañó de un centro médico en calle Kurt Moller 437 a un costado del edificio de correos.



En su actividad política fue concejal de Linares por la Social Democracia en el primer concejo municipal elegido democráticamente de regreso a la Democracia, durante el período 1992-1996, bajo la alcaldía de Sergio Sepúlveda Corvalán y en materia deportiva fue dirigente en la década del 60 del recordado equipo Lister Rossel de Linares.





Reacciones:



El Alcalde de Linares, Mario Meza destacó “el férreo compromiso con el ser humano y abrazó la medicina como profesión para servir a los demás. Optó por el servicio público local al ser concejal de nuestra ciudad en la década de los ‘90 y fue toda su vida miembro de la masonería local integrando la logia Tomás Jefferson desde su creación.”

“Don Rodolfo , gracias por todo que le entregó a nuestra ciudad, un privilegio haberle conocido, Descanse en paz”, dijo el alcalde Meza.

Arturo Castro, hermano del fallecido servidor público destaca “la calidad humana su calidad de médico no sólo del cuerpo, sino que de aporte al alma, preocupado de las personas con el humanismo, tan escaso que hay hoy día. Sus hijos son su materia de vida junto a su esposa y su familia. Yo que soy el menor, para mí es mi segundo padre porque mi padre murió cuando yo era muy niño”.



Consultado sobre el principal legado, responde que “no es tanto la parte ideológica como lo piensa tal vez equivocadamente mucha gente, sino que a juicio de muchos su cercanía con la gente es lo que se recordará por mucho tiempo. Su ideología de vida es su servicio que entregaba en el día a día. Esto se refleja en que la gente recuerda en la calle que el doctor Castro atendió a mí mamá, me atendió a mí, eso dice la gente. Entonces, esa atención que el hacía no era pensar simplemente en que si salvó la vida o no, sino que la forma de escuchar, el humanismo de atender. El ser humano va más allá de un pulmón o un hígado. Su tarea era ser un médico general como se llama en estos días. Lo principal es el ser humano. Lo segundo es la enfermedad de la persona y lo tercero los mecanismos para hacerlos pasar la enfermedad.”



El ex alcalde de Linares, Sergio Sepúlveda Corvalán; se refirió a Rodolfo Castro como “un gran demócrata dentro de su partido politico”, y una persona que “brindó un apoyo incondicional en los cuatro años que duró mi período. Fue un gran aporte como concejal a la comuna y lamento profundamente su deceso y no estar en Linares para acompañar a su familia en este momento de gran dolor. Mis mejores recuerdos para una gran persona”.





Aunque nació en Talcahuano, a los 11 años los padres del doctor Castro decidieron emigrar a Santiago luego que su padre jubilara como funcionario de la Armada de Chile.



Realizó sus estudios en el Liceo de Aplicación de Santiago para luego entrar a Medicina en la Universidad de Chile.



Tras ejercer un año y medio en Santiago, en 1958 se trasladó a Linares donde se quedó para formar una familia y ejercer la medicina y cumplir diferentes roles de servicio a la comunidad entre los que figura también su participación en el Club de Leones.





Sus funerales se realizará hoy al mediodía luego que el cortejo abandone la sede de la Logia Masónica en calle Curapalihue para llegar hasta el Hospital base de Linares y luego enfilar hacia el Parque Las Rosas de esta ciudad.