En Longaví: Liceo Arturo Alessandri se adjudicó millonarios recursos para carrera Técnico Agropecuaria

Alcalde, Cristian Menchaca Pinochet, junto al DAEM, Carlos San Martín, felicitaron esta mañana a la Directora del Liceo Arturo Alessandri Palma, María Teresa Parada, por el proyecto obtenido para la Carrera Técnico Agropecuaria, que consiste en la adquisición de equipamiento y maquinaria tecnológica, por una suma cercana a los 100 millones de pesos.

Longaví-. Como un gran impulso a la formación estudiantil y técnica de la especialidad del nivel medio agropecuario, calificaron las autoridades comunales al proyecto adjudicado, “Mejorar los estándares de enseñanza, incorporando equipamiento para los estudiantes de la especialidad técnico agropecuario”, obtenido por el Departamento de Educación Municipal, y que consiste en la adquisición de tecnología y maquinaría de primera línea para que los alumnos puedan conseguir niveles de conocimientos de un técnico o agrónomo al momento de ser egresados. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Educación y tiene un costo cercano a los 100 millones de pesos y cuyo objetivo es poder entregar más habilidades y destrezas a los estudiantes, gracias a la adquisición de nuevas tecnologías y maquinarias. Los equipos que se van adquirir, son por ejemplo, Motocultivador, Tractores, Bombas de espalda, Cultivador, Estanques de aguas, Rastras, Riego tecnificado, entre otros.

Al respecto, el Alcalde de la comuna, Cristian Menchaca Pinochet, destacó la inversión que irá en beneficio directo de los futuros egresados de la carrera, teniendo de esta forma más competencias al momento de buscar empleabilidad, “Nosotros somos administradores en conjunto con el Daem, en conjunto con el Liceo y los Colegios, y hemos estado llevando buenas noticias a cada rincón de la comuna en distintas áreas, y nos sentimos tranquilo de que hacemos nuestro mejor esfuerzo, y hoy día hablamos de los niños, de las personas que van hacer un Longaví más moderno, y hoy día estamos dando un empujón fuerte, son casi 100 millones de pesos para la carrera agropecuaria, y yo fui impulsor de esta carrera acá, y veo que ha tenido futuro y progreso en los jóvenes que están trabajando en los campos, hay buenos técnicos operando en la comuna y otros lo hemos exportado, nuestra carrera es reconocida a nivel regional y me siento orgulloso y feliz, así que agradecer al Concejo municipal, a los consejeros regionales, a todas las personas que uniendo fuerzas estemos logrando esto, y mi primera felicitación es para los alumnos y alumnas de las carreras técnicas agropecuarias, a su profesores y jefe de carrera, y a la directora del Liceo que siempre ha sido un apoyo”.

Carlos Nilo, médico veterinario, jefe de la especialidad agropecuaria del Liceo Arturo Alessandri Palma, señaló que, “El proyecto es espectacular, ya que estamos generando alumnos integrales, estamos tratando que sean humanos, de manera que sean respetuosos, solidarios, y muy responsables, y este proyecto viene como anillo al dedo, y nosotros estamos con el programa dual, los jóvenes de Tercero B y Cuarto B, ya están en práctica dual desde comienzos del año, de manera que ellos salgan con habilidades y destrezas que realmente necesitan los empresarios de nuestra comuna”.

Carlos Riquelme, del curso 3-B, señaló que este beneficio les permitirá tener mejores conocimientos para trabajar en el campo, “Muy bien, porque nuestra carrera necesita tecnología y herramientas que nos permitan utilizar mecanismos diferentes cómo es la mecánica y la robótica en la agronomía. Y ahora con la llegada de tractores, los alumnos vamos aprender a cómo manejar la tierra con distintos componentes”

Finalmente, Carlos San Martín, jefe Daem de la comuna, destacó la iniciativa y sostuvo que va ver un antes y un después en la formación de los jóvenes en la carrera agropecuaria, “El proyecto se postuló por el Daem, me tocó confeccionarlo y documentarlo, y en tiempo record pudimos construir este proyecto que finalmente salió adjudicado por el Ministerio de Educación, cosa que no es menor, en todo Chile se postulan mucho y son pocos los seleccionados, así que esta mañana le informamos a la Directora del Liceo del proyecto mismo y lo han recibido muy gratamente y se han comprometido a llevarlo a cabo, con la implementación de este proyecto va a ver un antes y después en la formación del técnico agropecuario”, concluyó.