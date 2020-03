Crónica 28-03-2020

En Longaví supervisan empresas agrícolas como medida preventiva por Covid19



El Departamento de Salud en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, han podido comprobar en terreno que las medidas impuestas por el Ministerio de Salud, se están llevando a cabo para seguridad de los trabajadores agrícolas de la comuna.

Luego de conocerse el primer caso de Covid19 en la comuna, el Departamento de Salud en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, implementaron una serie de medidas para ver en terreno la salud de los trabajadores agrícolas de la comuna, especialmente temporeros y personas que trabajan en los packing y huertos. La coordinación se realizó a través de la Seremi del Trabajo, Pilar Sazo, quien autorizó a realizar esta serie de visitas inspectiva a diferentes empresas de la comuna, para constatar en terreno el protocolo de salud que deben realizar las empresas con sus trabajadores. La Seremi señaló que estamos realizando estas alianzas estratégicas con el objetivo de cuidar a todos nuestros trabajadores y darles la tranquilidad que tanto necesitan, “Hemos recibido muchos reclamos en las redes sociales con respecto a que no se está cumpliendo la normativa que envío como protocolo el Ministerio de Salud, estamos en coordinación, como usted sabe faltan muchos funcionarios y tenemos que cuidar también a muchos de ellos, y estamos realizando coordinaciones con la municipalidad para hacer una revisión en los packing del sector, y en este caso tenemos la coordinación con la Municipalidad de Longaví, en el cual nos está apoyando para poder chequear que si se está cumpliendo con todas las normativas”.

Uno de los objetivos principales, de esta supervisión, es que todas las empresas puedan entregar las condiciones para que los trabajadores puedan estar seguros en sus trabajos y puedan tomar todas las medidas de higiene y seguridad, “Las empresas han aplicados ciertas condiciones y medidas adicionales, como sanitizando los vehículos al ingreso de las empresas, manteniendo las distancias entre las personas, haciendo bloques de horarios diferidos para el ingreso y salida de los trabajadores, el objetivo de todo es que no se aglomeran las personas y que no estén al lado de la uno y la otra, y que mantengan las distancias sociales, y otras medidas es en la hora de colación, manteniendo distancia entre las personas y con horarios distintos para que no se junten todos, con guantes y mascarillas como medidas de seguridad de las personas”.

Francisco Pinochet, director de Dideco, señaló que estamos realizando estas visitas a las empresas, previa coordinación con la Seremi del Trabajo, hemos visitado 7 empresas de la comuna, y hemos visto buena disposición por parte de empresarios y trabajadores, “Por instrucciones del Alcalde Longaví, Cristian Menchaca Pinochet, nos pidió hacer buenas relaciones con las empresas, los packing, los fundos, pero con la intención de proteger a las personas que trabajan ahí, tanto longavianos como personas que vienen de afuera, y obviamente que estamos preocupados porque pueden traer la enfermedad o podemos tener un mayor nivel de riesgos, hemos recorrido varios packing en conjunto con el Dto. De Salud, y estamos haciendo capacitaciones a los trabajadores agrícolas y dueños de las empresas, de cómo prevenir el Covid19”.

Finalmente, Norma Batarce, encargada de promoción del Departamento de Salud, señaló que,“estamos saliendo a terreno para ver que las personas tengan las condiciones mínimas de seguridad, y nos hemos dado cuenta que los packing están cumpliendo con la normativas internacionales, están tomando las medidas de higiene, como lavado de manos, las distancia que debe haber entre los trabajadores, y hay muchos empresas que han puesto hasta dos buses para que no haya tanta carga de personas, y eso ahora es fundamental no tener contacto, nos alegramos que los packing y huertos estén trabajando en cuadrillas y se estén respetando las medidas de prevención en los horarios de salida, de colación y trabajo”.