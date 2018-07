Opinión 03-07-2018

En mi barrio de la Población Oriente



Muy rara vez la gente se siente atraída por las puertas que se ven en las murallas. Don Omar hubiera seguido caminando sin prestar la más mínima atención a aquellas, porque todas eran más o menos iguales. Y, más aún, lo que las hacía más corriente, todas cumplían el mismo objetivo. Notó como nunca que había cientos de ellas a lo largo de las veredas que recorría aquella tarde. Podría haber encontrado un sinnúmero de contrastes en los detalles que le daban a alguna un aspecto diferente de la otra. Pero no había salido esa tarde a revisar puertas, portones o mamparas. Don Omar buscaba el domicilio de un maestro cerrajero. Le habían dicho que ese obrero era capaz de arreglar cualquier clase de chapas, sin importar el mal estado en que estuvieran. Le contaron que en su oficio el tipo tenía manos milagrosas. Se detuvo en la esquina de unas calles para verificar la dirección que el mismo maestro le había garabateado en una hojita de papel. Entonces oyó unas voces que reían tras una puerta de color verde claro. Era una puerta de medidas regulares y con un acabado trabajo de molduras en la gruesa madera con que la construyeron. El hoyo de su cerradura era de un diámetro que permitía el accionar de una llave muy grande. De ésas que uno cuelga como adorno cuando las halla por ahí; tan grande, que hubiese sido imposible engancharla en un llavero y echársela al bolsillo. Don Omar, petrificado y silencioso, contemplaba la puerta que dejaba trasferir esas risas y voces. Luego de unos instantes miró hacia ambos lados del sitio donde se hallaba. Nadie lo veía o se acercaba. Con vergüenza y precipitación, acercó el rostro al orificio de la cerradura y miró a través de él. Don Omar quedó deslumbrado.

El agujero le había permitido de manera instantánea percatarse de algunas cosas sorprendentes: primero que todo, la puerta era sólo una fina lámina de algún material. Segundo, a causa de la delgadez de esa placa y con su ojo, muy cercano a ésta, podía abarcar una amplia área de visión. Tercero, no vio ninguna persona al otro lado de la puerta. Y cuarto, más extraordinario todavía, a partir de la otra cara de ésta, una pradera de intenso color verde se extendía hacia el lejano horizonte. “Ya está aquí”, se oyó decir a una voz. “Voy a ir más adentro a ver si ‘Alguien’ ya lo llamó.” Omar retrocedió alucinado y con rapidez se alejó algunos pasos. Se detuvo a meditar, pero sus pensamientos eran un torbellino de confusas interrogantes que no le permitían llegar a alguna conclusión: ¿Una pradera que sobrepasaba con creces los límites de Linares? ¿Una planicie que no tenía atajaderos que marcaran sus fronteras? Y ¿Quién era ese “Alguien”, al que la voz fue a consultar?

El hombre volvió sobre sus pasos y con más vacilación que antes, acercó de nuevo su rostro a la extraña puerta. Otra vez el mismo cuadro: ausencia total de gente, nadie que pudiera haber hablado o reído. Pero en esta ocasión permaneció ensimismado contemplando el verde y distante horizonte. De pronto, como si brotara del interior del muro, se dejó oír la misma voz de antes. Tenía un tono apenas más audible que un susurro: “allá viene de vuelta, Omar, y por su alegre manera de andar deduzco que no es aún tu momento de venir” “Alguien te hará saber cuándo aquella hora llegue” … En la calle un ruido de pasos que se acercaban anunció a una pareja de carabineros. Omar decidió alejarse con cierta rapidez de ese sitio. No volvió la cabeza hacia la puerta y no prestó atención al número de su dirección. Pero empezó a buscarla desde el siguiente día. Recorrió muchas veces la misma acera y con una impresionante lentitud y paciencia revisó en detalle cada puerta a lo largo de esa vereda. Lo cierto es que no ha vuelto aún a encontrar la misma puerta.



(Omar Goulart)