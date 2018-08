Crónica 17-08-2018

En Parral logran suministro eléctrico para familias rurales

La Municipalidad de Parral generó un proyecto para proveer de energía eléctrica a diferentes sectores rurales de la comuna que -hasta el día de hoy- no contaban con este indispensable servicio.



De esta manera, y luego de un trabajo coordinado con la empresa LuzParral, se estableció un levantamiento y elaboración de iniciativas eléctricas, para las localidades de Bullileo, Machicura, Chacay, Villa Verde, Monte Bravo y El Ciénago.



En un plazo establecido de cerca de 60 días, 127 familias parralinas podrán contar con suministro eléctrico en sus hogares, lo que significa una importante mejora en su calidad de vida.



En este sentido, la Alcaldesa Paula Retamal mencionó que “estamos muy contentos con estos avances. La energía eléctrica es fundamental en cualquier hogar, y lograr entregarla a familias que no tenían acceso a ella, sin duda resulta un gran espaldarazo para su desarrollo diario”.



La primera autoridad comunal agregó que “el crecimiento de nuestra comuna debe verse reflejado en todos y cada uno de los rincones. Como administración municipal, estamos comprometidos con lograr una mejor ciudad para todas y todos. Y en ese sentido, los sectores rurales no pueden ser dejados de lado. Seguiremos trabajando, en esta misma línea”.