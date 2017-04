Cultura 22-04-2017

En su 48° aniversario: Alcalde confirmó que Biblioteca Pública N° 8 podría contar con un nuevo edificio

Es una de las más antiguas del país, creada el año 1968. Fue devastada por un incendio el año 1990, pero reabierta al año siguiente. Hoy es reconocida a nivel regional en el primer lugar en cuanto a prestaciones de libros y séptima a nivel nacional, según la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, DIBAM.



Para la Corporación Municipal la identidad es parte fundamental de la administración, eso lo ha explicado el alcalde Mario Meza en innumerables ocasiones, precisando que “en ello la biblioteca juega un papel fundamental”.



Las letras cuentan que un 19 de abril del año 1969 la biblioteca abrió sus puertas, y hasta la actualidad contribuye en el desarrollo integral de la provincia con su excelente fondo bibliográfico y su labor de extensión cultural, favoreciendo el desarrollo intelectual.



Durante la celebración del 48° aniversario, el alcalde Mario Meza, dijo que “la Biblioteca lleva el nombre de Manuel Francisco Meza Seco, que aunque nació en Constitución, fue un intelectual que prestigió nuestra ciudad. Esta biblioteca es la número uno en la prestación de libros a nivel regional y séptima a nivel nacional. Desde el municipio con el concejo municipal hemos planteado realizar todos los esfuerzos para que en el aniversario 50, es decir en dos años más, la Biblioteca Pública Municipal pueda estar celebrando un aniversario en las nuevas dependencias, proyectadas en los terrenos del ex coro polifónico Jesús González Campón, ubicado en calle Max Jara con Manuel Rodríguez”.



Por su parte, el Director de la Biblioteca Municipal, Manuel Quevedo, dijo que “es importante contar con los familiares de don Manuel Francisco (Meza Seco), y celebrar un aniversario nos genera sentimientos encontrados. Esperamos en dos años más poder conmemorar en un edificio nuevo conversando sobre este avance. Cabe destacar que todo esto cuenta con el apoyo municipal”.



La Biblioteca es un factor preponderante para el proceso de aprendizaje permanente de los vecinos de la ciudad de diferentes edades, transformándola en uno de los polos intelectuales de la comuna de Linares, tierra de poetas, escritores y folcloristas, “puerta al sur de Chile”.

HOMENAJE

Junto con resaltar la presencia de familiares del ex gobernador Manuel Francisco Mesa Seco, cuyo nombre lleva la Biblioteca, también se homenajeó a Ruth Duhart, ex funcionaria de ese servicio, por su aporte en la biblioteca y sus comentarios de libros recomendados.