Política 09-07-2019

Encuesta Cadem: 57% desaprueba gestión de Presidente Piñera

Ayer fue publicada la encuesta de Plaza Pública Cadem, la primera del mes de julio. En la cual un 32% aprueba y 57% desaprueba la gestión del Presidente Sebastián Piñera, sin cambios significativos respecto a las últimas semanas.

En otro tema, en medio de la investigación en contra del ex General Humberto Oviedo, aprobación del Ejército cae de 56% a 43% (-13pts) y vuelve a sus mínimos históricos.

En una primera e inédita evaluación a 18 subsecretarios del gobierno del Presidente Piñera, sólo el titular de Interior, Rodrigo Ubilla, logra alcanzar un 50% de conocimiento. Ningún otro logra superar el 40% de conocimiento. Así, le siguen de lejos el subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo (36%), la subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recabarren (35%), el subsecretario de Educación Raúl Figueroa (35%) y el subsecretario de Hacienda Francisco Moreno (34%).

En una nueva medición de instituciones, la PDI vuelve a ser la mejor evaluada (75%), seguida muy de cerca por el Registro Civil (73%). Más atrás aparecen la Fuerza Aérea que cae de 67% a 63% (-4pts) y la Armada/Marina que cae de 69% a 60%, ambas impactadas por la investigación criminal en contra del ex Comandante en Jefe del Ejército Humberto Oviedo, que al mismo tiempo genera un importante retroceso en la imagen de su institución llevando su aprobación de 56% a 43% (-13pts), retomando así los niveles históricos más bajos que ha tenido la institución desde que se realiza este estudio.

Por su parte, Carabineros obtiene un 53% de aprobación y más bajo aparecen los Gremios Empresariales (40%), Contraloría (39%), Chile Vamos (39%), la Fiscalía (31%) y el Frente Amplio (26%). En tanto, el Congreso (16%), Ex Nueva Mayoría (19%) y Iglesia Católica (19%) son consideradas las instituciones con menor aprobación.