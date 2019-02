Política 12-02-2019

Encuesta Cadem: 62% cree que ex presidente Frei Montalva murió asesinado por la dictadura.

Ayer fue entregada la última encuesta CADEM, en la cual, un 62% cree que ex Presidente Eduardo Frei Montalva murió asesinado por la Dictadura, 25% por negligencia de sus médicos y 13% por complicaciones de la operación

9 de cada 10 de los identificados con la centro izquierda piensan que el ex Presidente fue asesinado por la Dictadura mientras que entre los identificados con la derecha, 23% cree que fue por complicaciones de una operación, 38% por negligencia de sus médicos y 39% que fue asesinado por la dictadura.

Por su parte, en la primera semana de febrero, 44% aprueba y 44% desaprueba la gestión del Presidente Piñera, manteniéndose sin diferencias entre ambos grupos durante las últimas cuatro semanas.

Además, en el 2014, CADEM realizó un estudio sobre la cultura de las oportunidades y el mérito que quisimos repetir producto del debate que se ha instalado estos días en algunos medios de comunicación.

En esa oportunidad los resultados no fueron buenos y nada parece haber cambiado en cinco años. Así, 43% cree que un joven inteligente pero sin recursos tiene una posibilidad alta o muy alta de ingresas a la universidad. Más atrás, y también con posibilidades altas o muy altas, 35% que una persona de clase media llegue a tener una buena situación económica, 31% que alguien que tiene un pequeño negocio pueda convertirla en una empresa grande y exitosa, 27% que una mujer pueda obtener el mismo ingreso que un hombre por el mismo trabajo, 21% que un pobre pueda salir de la pobreza, 21% que cualquier trabajador pueda adquirir su propia vivienda en un tiempo razonable, 17% que un joven inteligente pero sin contactos llegue a ser gerente general de una empresa, 15% que una persona de regiones obtenga la misma calidad de servicios del Estado que una persona de Santiago.