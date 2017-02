Política 28-02-2017

Encuesta N°163 de Plaza Pública Cadem.

Piñera y Guillier mantienen el liderazgo indiscutido en sus respectivas primarias. Un 68% de los identificados con la centro derecha/derecha votaría por el ex Presidente y un 66% de los identificados con la centro izquierda/izquierda votaría por el Senador apoyado por el Partido Radical.

Por su parte, en esta, la encuesta N° 163 de Plaza Pública Cadem, un 18% aprueba y un 73% desaprueba la gestión de Michelle Bachelet. Así, el promedio febrero termina igualando el resultado de agosto de 2016 (19%), donde la Presidenta obtuvo el nivel de aprobación más bajo que ha registrado esta serie desde marzo del 2014.

En otros temas, respecto a la fallida visita de Mariana Aylwin a Cuba, un 60% está de acuerdo con el reclamo presentado por el Gobierno de Chile. Asimismo, un 76% cree que Cuba es una dictadura y sólo un 15% que tiene un gobierno democrático.

Las primarias de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.

Tanto Sebastián Piñera como Alejandro Guillier mantienen el liderazgo en sus respectivas coaliciones y se impondrían en unas hipotéticas primarias presidenciales. Al menos, a nivel de opinión pública general.

En el caso de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier obtiene un 36% en el total de la muestra y aumenta a un 66% entre aquellas personas que se identifican con la centro izquierda/izquierda. A mucha distancia le siguen, respectivamente, Ricardo Lagos (7% en la centro izquierda/izquierda), José Miguel Insulza (7%), Carolina Goic (3%) y Fernando Atria (1%). Cabe resaltar también que Guillier, dentro de los identificados con la centro izquierda/izquierda, aumenta en 5 puntos (de 61% a 66%) su preferencia en comparación a la misma medición efectuada por Plaza Pública Cadem el último mes de enero. Lagos, en cambio, sufre una caída de 9 puntos (de 16% a 7%) respecto a la misma comparación.

En Chile Vamos el escenario es similar al de la Nueva Mayoría. El ex Presidente Piñera mantiene un liderazgo indiscutido, obteniendo un 35% del total de la muestra y un 68% entre quienes se identifican con la centro derecha/derecha. Le siguen, sin cambios relevantes, Manuel José Ossandón (9%), Felipe Kast (7%), Alberto Espina (3%) y Francisco Chahuán (2%).

La imagen de la Presidenta Bachelet

En la última semana de febrero, la aprobación de Michelle Bachelet alcanzó un 18%, mientras que la desaprobación cerró en un 73%, sin presentar diferencias significativas con la última medición. En tanto a nivel mensual, con 2877 casos, la presidenta cierra febrero con 19% de aprobación y un 72% de desaprobación, igualando el resultado de agosto del 2016, el más bajo que ha registrado la serie desde marzo del 2014.

En cuanto a los atributos de la mandataria, éstos se mantienen sin grandes variaciones y no repuntan en favor de la imagen de la Presidenta. Así, “Carisma” pasó de un 48% a un 52% (36pts menos que marzo de 2014), “Cuenta con autoridad y liderazgo” pasó de un 24% a un 21% (54pts menos que marzo de 2014) y “Tiene capacidad para solucionar los problemas” pasó de un 23% a un 22% (48pts menos que marzo de 2014). De la misma forma, “Conoce las necesidades de las personas” pasó de un 40% a un 43% (30pts menos que marzo de 2014), “le genera confianza” se mantuvo en un 25% (40pts menos que marzo de 2014) y “cumple lo que promete” pasó de un 21% a un 22% (35pts menos que marzo de 2014).

Respecto a las áreas de gestión del Gobierno, se mantiene invariable la tendencia de que la evaluación negativa supera ampliamente a la positiva en cada una de ellas. De hecho, el área de las relaciones internacionales que siempre era la que tenía más aprobación que desaprobación, hoy se encuentra empatada (45% aprueba versus 45% desaprueba). En cuanto al resto de las áreas más relevantes, la gestión de “Educación” llega hoy sólo al 24% de aprobación (9pts menos que en junio 2014), “Salud” al 16% (18pts menos que en junio 2014), “Lucha contra la delincuencia” al 9% (16pts menos que en junio 2014), “Creación de empleo” al 21% (28pts menos que en junio 2014) y la “Economía” al 17% (29pts menos que en junio 2014).