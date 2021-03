Nacional 13-03-2021

Encuesta Sernac: Casi el 90% de las mujeres se ha sentido discriminada por su género en el comercio

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), realizó una encuesta con el fin de analizar las conductas de las empresas o sus dependientes, que puedan afectar las experiencias de consumo de las mujeres y entender aquellos ámbitos en los que puedan sentirse más vulnerables por pertenecer al género femenino.



El estudio que involucró la participación de 878 mujeres de todas las edades y regiones del país, tuvo como su principal enfoque conocer las percepciones de las mujeres respecto de una serie de prácticas que afectan su dignidad. En ese marco, los principales resultados revelaron que un 88% de las entrevistadas afirmó que se ha sentido discriminada alguna vez por ser mujer. Entre ellas, un 65% de las consumidoras aseguró que esta situación ocurre principalmente cuando se trata de comprar o contratar un servicio relacionado con servicios automotrices, financieros, de ferretería o tecnología. Desde la perspectiva de las encuestadas, en estos comercios se da el fenómeno denominado "mansplaining", que alude a explicar algo de una forma despectiva, que bordea lo condescendiente o paternalista, generando con ello menoscabo y malestar. Punto que fue abordado por Lucas del Villar, director del Sernac, quien esgrimió que "estamos en deuda con el trato justo e igualitario a las mujeres” y agregó “no es posible que en el comercio de mantengan prejuicios que consideren a las mujeres como personas sin capacidad económica (…) Es momento de que las empresas desarrollen prácticas, productos y servicios que estén a la altura de sus necesidades". En ese marco, Del Villar recordó que, según lo estipulado en la Ley del Consumidor, no hay distinciones entre hombres y mujeres, y consagra además, el derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Ello implica que las empresas no deberían establecer diferencias sin fundamento entre los consumidores, ya sea por aspectos como sexo, raza, condición social o aspecto físico.