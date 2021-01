Crónica 16-01-2021

Enfermeras de FENASENF alertan: “la improvisación de la autoridad pone en riesgo el éxito del proceso de vacunación”



La Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile, ratifica que el sistema de inmunización masiva es una de las grandes herramientas para controlar la pandemia y sus efectos, sin embargo, y en concordancia a lo comunicado por la OMS hace unos días, es posible que la inmunidad de rebaño no se logre el 2021, por diversas razones.

En Chile, aplicar 5 millones de vacunas de aquí a marzo y vacunar al 80% de la población a mitad de año, como se propone el Gobierno, podría no lograrse si no hay una planificación acorde y un refuerzo en las contrataciones de enfermeras y enfermeros, siendo los profesionales más calificados para esto. También podría ser un problema, la llegada irregular de las dosis necesarias para que ello ocurra. “No vamos a lograr ningún nivel de inmunidad colectiva en 2021, debido a que se necesita tiempo para escalar la producción de dosis, no sólo en millones, sino que aquí estamos hablando de miles de millones", dijo hace unos días la científica en jefe de la OMS, Soumya Swaminathan, en una conferencia de prensa virtual desde Ginebra.

Hasta el momento, ni FENASENF, ni ninguna organización de trabajadores de la salud del país ha sido informada de los procesos con anticipación, aun cuando históricamente son las enfermeras y enfermeros los encargados de los programas de vacunación en Chile, desde 1978. “Nosotros nos hemos enterado por la prensa del actual proceso, y los equipos encargados de inmunizaciones cuando ha llegado la vacuna a sus hospitales. En Viña del Mar, por ejemplo, el mismo fin de semana largo de Año Nuevo se enteraron de que estaban llegando las vacunas al Hospital Gustavo Fricke y sobre la marcha tuvieron que organizar todo, generar los listados, las nóminas y comenzar la gestión de la vacuna”, comenta Gloria Díaz, Directora Ejecutiva de FENASENF.

La autoridad sanitaria debe considerar en la organización a los equipos de salud que están trabajando y que serán los responsables del proceso, informando con la debida anticipación, ahora que ya tiene definido cuántas y cuándo se recibirán nuevas remesas de vacunas.

Cabe recordar que, hoy la inmunización está centrada en los hospitales, porque las primeras vacunas se están aplicando al personal de salud, y probablemente este trabajo se comenzará a realizar en la salud primaria cuando se inicie la inoculación a la población. “Claramente con la cantidad de enfermeras que hoy trabajan en la salud pública, no daremos abasto. Para avanzar como se ha propuesto el Gobierno se necesita por lo menos el doble de personal y tampoco existe información que el Ministerio tenga planificado contratar más personal”, precisa José Luis Espinoza, Presidente de FENASENF.