Opinión 06-05-2017

Ensayo poético

He de esperar nada y de la nada….todo.

He de caminar acompañado y dentro de la acompaña….solo

He de ser sin ser y he de estar sin ir.

Sé del fracaso y del triunfo

Sé de la alegría y del dolor.

Más he de aprender de lo dulce y de lo amargo.

Del caminar descalzo, del abrigarte sin calor.

Soy lo que yo quiero y por quererlo no lo soy

Soy del verte como eres y sin saber ya no lo soy

Soy la marioneta del tiempo, del tiempo que se vive

Con sabor a la mentira y el engaño…….

Teatro de la risa y la falsedad del drama.

He de esperar nada….

Del silencio….el eco de tu voz

Callado ….caminar ya reposado

Es tiempo de partir…..allá voy.





(Nelson Aguilar Venegas)