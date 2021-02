Social 19-02-2021

Entrevista a Valeri Santander, directora regional de PRODEMU: “Continuaremos trabajando por el empoderamiento y autonomía de las maulinas”



En octubre del año pasado, Valeri Santander debió asumir uno de los desafíos más importantes de su trayectoria profesional: la dirección regional de PRODEMU en el Maule. Hasta esa fecha, era la Delegada regional en la fundación y pese a las dificultades del 2020 debido a la pandemia, aceptó con entusiasmo y responsabilidad.

Además, el 2020 PRODEMU celebró 30 años de existencia, en los cuales ha trabajado con miles de chilenas, apoyándolas en su empoderamiento y autonomía integral. Sobre todo lo anterior conversamos con Valeri Santander, quien detalla cómo se han debido adaptar a los tiempos actuales.

• PRODEMU cumplió 30 años -en noviembre de 2020- ¿cómo definiría la fundación y su misión?

La Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer (PRODEMU) fue creada el 28 de noviembre de 1990, siendo la primera institución del Estado en hacerse cargo de las necesidades, requerimientos y demandas de las chilenas al retornar la democracia, con el objetivo de facilitar su participación, organización y el desarrollo integral, promoviendo su empoderamiento e impulsándolas a alcanzar una mejor calidad de vida.

PRODEMU pertenece a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, es presidida por la Primera Dama, Cecilia Morel Montes y la Directora Nacional es Paola Diez Berliner. Anualmente, trabajamos a nivel nacional con más de 60.000 mujeres, apoyándolas para que alcancen mayor autonomía física, económica y para la toma de decisiones.

Actualmente estamos presente en las 16 regiones del país y en 54 provincias. En nuestra región estamos presente con oficinas en las cuatro provincias: Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

La Misión de PRODEMU es formar a mujeres para que logren una mejor calidad de vida, dignidad y un desarrollo integral a través de un enfoque de género, territorial y participativo. Tenemos como objetivo ser una Red para la Autonomía de La Mujer.



• El aniversario número 30 fue especial, en medio de una pandemia ¿cómo se han tenido que adaptar como Fundación para continuar su trabajo en este contexto?

Nosotros como PRODEMU somos muy sensibles a los cambios del territorio, si algo ocurre inmediatamente nosotros cambiamos nuestra oferta para llegar de mejor manera. Y marzo de 2020 nos tomó claramente de sorpresa, como creo a la mayoría de las organizaciones, y debimos enfrentar el tema del coronavirus. Así, en poco tiempo adecuamos nuestra oferta programática, la fuimos transformando hacia lo digital, nos preocupamos de dar conectividad a mujeres, especialmente adultas mayores. Y además sin descuidar a nuestras trabajadoras y trabajadores, estuvimos varios meses con teletrabajo, actualmente esto se mantiene para quienes están en comunas en cuarentena y quienes son adultos mayores o personas “de riesgo”. Así que fue un gran desafío, que implicó mucho trabajo y el compromiso de todos los que formamos parte de PRODEMU.



• ¿Cómo han acompañado a las mujeres de Prodemu que lo han pasado mal o que se sienten afectadas por la pandemia?

Nosotros viendo los cambios nos fuimos rápidamente articulando y nuestra primera iniciativa fue el “PRODEMU Escucha” donde llamamos a cerca de 6.500 mujeres en la región, principalmente mujeres de nuestros programas y que han participado con nosotros.

El objetivo de esta iniciativa fue acompañar, contener e informar a todas las mujeres del país. Ellas nos mostraron cuáles eran las necesidades que tenían y una de las necesidades que logramos ver fue la pérdida de empleos.

Además, al ver que había necesidades del área emocional y una tremenda sobrecarga del trabajo de las mujeres, reactivamos nuestros talleres de corresponsabilidad y empoderamiento, para recordar a las mujeres cuales son nuestros derechos, pero además recordar la necesidad de que en casa haya un funcionamiento de todos, que todos cooperen, porque finalmente todos tienen una responsabilidad en el lugar donde viven.



• ¿Cuáles son las principales iniciativas que se desarrollaron el año 2020?

Frente a la pérdida de empleo de mujeres en la región -y el país en general- PRODEMU creó el Fondo de Emergencia “Seguimos de Pie”, donde entregamos 300 mil pesos a cada una de las emprendedoras beneficiadas para que reactivaran una idea de negocio que tenían o que estaba recién “en pañales” y que empezaran con algo para que pudieran reactivar su economía de la casa.

Luego, nos dimos cuenta que teníamos una tremenda brecha digital principalmente con las adultas mayores, y también que un porcentaje importante de mujeres tenían menos conocimiento en el área digital que los hombres. Comenzamos con la Ruta Digital y tomamos tres áreas: el empoderamiento digital para las adultas mayores, desde los 60 años en adelante, que quisieran aprender a usar las redes sociales para comunicarse con sus familias; herramientas para la búsqueda de empleo, en algún momento esto tiene que reactivarse y las mujeres tienen que saber ocupar estas herramientas para encontrar nuevos empleos; y también herramientas para el emprendimiento, hay muchas mujeres que tenían ya un negocio pero no tenían como comenzar a vender nuevamente porque no podían salir de la casa, entonces les enseñamos e-commerce para que pudieran usar las redes sociales para vender y lograr así mejorar su ingreso de recursos. Les entregamos un smartphone con un plan con internet, redes sociales y minutos ilimitados a costo de PRODEMU por 18 meses. Además, le hicimos un acompañamiento, el cual todavía está vigente.





Un programa muy importante el 2020 fue “Cumpliendo un Sueño”, gracias al cual 260 mujeres de la región del Maule lograron obtener su certificado de enseñanza media para fines laborales. Fue ejecutado por PRODEMU, en el marco de Compromiso País, en alianza con Banco Santander, la ONG Good Neighbors y el Instituto Profesional AIEP. Dada la contingencia sanitaria, el aprendizaje se llevó a cabo a distancia. Nuestra presidenta, la Sra. Cecilia Morel nos ha pedido seguir trabajando para que más mujeres logren finalizar sus estudios en enseñanza media con fines laborales, para que puedan acceder a mejores oportunidades y terminar esta importante etapa de su vida. Muchas de las mujeres que participaron en nuestro programa el año 2020, dicen haber tenido que asumir labores relacionadas al cuidado de otros muy tempranamente y esto las hizo abandonar su escolaridad. En PRODEMU queremos ser el primer escalón para la autonomía de la mujer y por eso estamos activando esta red, para que muchas más mujeres logren terminar sus estudios y así logren mejores oportunidades.

Otro trabajo que hicimos fue apoyar las organizaciones sociales, que se estaban haciendo cargo de las necesidades de los sectores, y apoyamos 60 organizaciones, 60 “ollas comunes” a las cuales pudimos entregarles recursos para la compra de insumos, y fortalecer esas organizaciones a través de talleres que realizamos con ellas.

Hemos continuado con el Programa Mujeres Rurales, junto a Indap, que es uno de los programas más maravillosos que tenemos en la fundación, porque trabajamos con mujeres tres años, haciéndoles acompañamiento, y realmente en todo este proceso nosotros podemos ver un cambio desde lo que es la dueña de casa, hasta el final de estos tres años que logramos mujeres que son productivas y además se reconstruyen.

Por último, reactivamos las redes de comercialización con el programa que se llama “Ella hace Historia” que ya en el año anterior le fue bastante bien, en el cual las mujeres podían trabajar Facebook como herramienta para las ventas, dándole un perfil, buscando su nicho de comercialización.



• ¿Qué significa para usted dirigir esta fundación en la región?

Es uno de los mayores desafíos que he enfrentado en mi carrera profesional. Yo llegué a PRODEMU en la región del Maule el año 2018, trabajando como Delegada Regional codo a codo con la Directora Regional Antonieta Morales, quien tuvo una excelente gestión hasta septiembre de 2020, cuando fue nombrada Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y sin duda para mí asumir el cargo de Directora Regional fue un honor, agradezco a la Primera Dama, Cecilia Morel -como presidenta de nuestra institución- y a la Directora Nacional, Paola Díez por la confianza y estoy muy comprometida con el trabajo que realizamos, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde tantas maulinas necesitan de nosotros, necesitan ser escuchadas, apoyadas económicamente, necesitan conectarse digitalmente, y ahí sepan que PRODEMU está para apoyarlas.





Además no puedo dejar de nombrar al gran equipo con el que trabajamos en la región. Profesionales muy comprometidos con las mujeres del Maule.

• ¿Qué se viene en el año 2021 en PRODEMU?

Lo primero, es que seguiremos enfrentando la pandemia, por lo cual gran parte de nuestro trabajo será vía remota y digital. Continuaremos trabajando por digitalizar a las maulinas, a las adultas mayores para que se puedan comunicar con sus seres queridos y puedan acceder a los servicios del estado a través de un celular o un computador; a las emprendedoras, para que hagan crecer sus negocios, para que entren con todas las herramientas a la era actual, donde las redes sociales son tan importantes.

También se vienen novedades en la ruta de emprendimiento rural, que en nuestra región trabaja junto a cientos de mujeres en diversas comunas. Con Indap continuaremos acompañándolas y capacitándolas para que logren fortalecer sus emprendimientos y en muchos casos lograr autonomía económica.

Además, a todas las maulinas que quieran ponerse en contacto con la fundación, les recuerdo que sigue activa nuestra línea telefónica gratuita PRODEMU Escucha, a través del número 800 364 200, que funciona de lunes a viernes y donde podrán ser escuchadas, guiadas y podrán conocer nuestra oferta programática.

Así que todas las maulinas y las chilenas tengan la confianza que seguimos junto a ustedes, aunque a veces no podamos vernos -lo que extrañamos- hemos readecuado el trabajo para estar juntas de forma digital. Las invito a seguir nuestras redes sociales, en Facebook Prodemu Maule y en Instagram prodemu_maule, donde publicamos sobre nuestras rutas de aprendizaje.