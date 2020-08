Social 28-08-2020

Epidemióloga de la UCM comparte medidas de prevención de COVID19 en ferias libres



Ante el eventual aumento de casos en las comunas que pasan de cuarentena a la etapa de transición, la Dra. Andrea Huidobro, académica de la UCM, entrega recomendaciones para las familias y los feriantes para actuar con responsabilidad.

Diversas voces de expertos alternan sobre el posible aumento de casos de COVID19 en las comunas que pasan de la cuarentena a la etapa de transición, como es el caso de la ciudad de Curicó, en donde según el protocolo del Ministerio de Salud se busca disminuir el grado de confinamiento y evitar la apertura brusca para minimizar los riesgos de contagio.

Es por esto que la Dra. Andrea Huidobro, epidemióloga y académico del Departamento de Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule, comentó las medidas de prevención que deben aplicar especialmente en las ferias libres, uno de los principales puntos de abastecimiento de alimentos de las familias maulinas.

Para las personas que vayan a comprar, comentó la Dra. Huidobro, se recomienda “Buen uso de mascarilla, debe cubrir boca y nariz, el aire debe entrar a través de la mascarilla, no por agujeros que queden al lado de la nariz o por las mejillas. No manipular la mascarilla solo se toca al ponerla y al retirarla. Lavado de manos antes y después de entrar a la feria y alcohol gel cada vez que toca un producto o manipula billetes o monedas”, indicó.

Además, “Mantener distancia de al menos un metro con el resto de las personas; Llevar lista de productos que necesita e ir directamente a ellos, de manera de demorar lo menos posible; e ir solo, exponer a la menor cantidad de personas posible”, expuso la académica de Medicina de la UCM.

PARA LOS FERIANTES

Para personas que trabajan en la feria, es importante “Asegurar el lavado de manos frecuente y cada vez que se manipula dinero, implementar pago sin contacto como tarjetas de débito y crédito y mascarilla bien puesta, no manipularla y cambiarla si se humedece o cumple las horas de utilidad; Mantener distancia de al menos un metro con todas las personas, otros feriantes y público; No permitir que las personas manoseen los productos, lo que se toca, se lleva o, mejor aún, solo el feriante manipula sus productos. Otra alternativa es tener los productos pre empaquetados con peso y precio; va a comer en el lugar de trabajo, asegurar la distancia social y lavado de manos”, expuso.

Además, “Desinfectar superficies de contacto frecuentemente; Evitar aglomeraciones implementando horarios o días diferidos de atención y también para recibir a los proveedores; Tener un sitio de entrada, flujo en un solo sentido y un sitio de salida; Poner los puestos con mayor distancia; y Controlar temperatura y síntomas de la enfermedad al entrar a la feria”, sostuvo.

En relación a las mascarillas, la académica señaló que se debe “Botar la mascarilla si es desechable o cambiarla si es lavable. Si es mascarilla lavable debe guardarla en bolsa y no sacarla hasta que la vaya a lavar y nunca tocar la zona externa”, expuso.

Igualmente, se debe evitar todas las actividades que requieran la remoción de la mascarilla por tiempo prolongado, recomendó la Dra. Huidobro, y si va a tomar agua, desplazar la mascarilla desde el elástico sin removerla ni tocar la zona externa.