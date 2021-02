EPOPEYAS CHILENAS

Opinión 04-02-2021

El Ministro de Salud Enrique Paris ha calificado la llegada de vacunas a Chile como “epopeya”. Tal vez lo sea, pero esta acción también puede definirse también como “un salto al vacío”. En el mes de mayo del 2020 el gobierno, ante el avance de la pandemia, donde dichos agoreros, tenebrosos y funestos inundaban al planeta, firmó un contrato con los laboratorios que prometían este antídoto. Se decía que el medicamento, de lograrse, estaría a disposición de los países en el 2022. Pero se obtuvo antes. Tuvieron razón o, mejor dicho, nuestras autoridades “le achuntaron”, pero si ello no hubiese ocurrido, hoy no se hablaría en términos épicos, sino en el padre de todos los fracasos y nuestros políticos “del otro lado” tendrían la acusación constitucional lista, deporte muy en boga en nuestros tiempos. Más o menos parecido al aviso de la ONEMI que recibimos en nuestros celulares donde se nos exhortaba a arrancar porque venía un tsunami. Debo reconocer que me asomé al patio de mi casa en Villa Alegre por si acaso. Una vecina, mujer de campo y temerosa, me dijo: “yo sabía que la laguna del Maule podía desbordarse”.

Ahora, un amigo me pregunta si el término está bien empleado por el Secretario de Estado. En mis años estudiante de castellano de la U. de Chile, hace medio siglo, se nos describía a la epopeya como “la narración extensa de acciones trascendentales o dignas de memoria para un pueblo en torno a la figura de un héroe representativo de sus virtudes de más estima”.

Mi interlocutor me acota: “bueno aquí está el hecho trascendente que será digno de memoria, pero falta el héroe”. Reconozco que no es fácil incursionar en esa materia.

En la historia del país se han dado epopeyas, de héroes con rostro, nombre y apellido: la de Prat, en Iquique, puede calificarse como tal, sin duda. Pero de paso, “tapó” la gigantesca tozudez del almirante Rebolledo quien partió con la escuadra a buscar las naves peruanas en el Callao. Iba tras una epopeya, pero provocó otra.

La famosa y heroica hazaña de La Concepción, donde fueron exterminados 77 soldados chilenos, por un gigantesco error del Estado Mayor del Ejército de la época, el 9 de julio de 1882, tiene héroes y acento épico, pero también responsables de una equivocación similar a la del ya citado Williams Rebolledo.

Una epopeya tan enorme como olvidada, fue la encabezada en el invierno de 1960 por el ingeniero maulino Raúl Sáez Sáez (nacido en Constitución en 1913). Tras el terremoto de Valdivia, el lago Riñihue (uno de los siete lagos interconectados y que desagua en el río San Pedro) amenazaba a inundar y sumergir a Valdivia y Corral con 4.800 millones de metros cúbicos de agua, donde vivían cien mil habitantes. Bajo las órdenes de Sáez se trabajó con maquinarias primero (y como éstas fallaran por las lluvias) a picota y pala para ir vaciando lentamente el enorme depósito acuífero. Cientos de personas, militares, voluntarios de todo tipo, trabajaron día y noche para efectuar una compuerta del Riñihue y luego dejarlo escurrir lentamente. La obra, fuera de ser una epopeya, es la más brillante obra de la ingeniería chilena y del mundo. El 24 de julio de 1960 se hizo la tronadura y el vaciamiento de las aguas fue adecuadamente controlado. Valdivia se salvó de quedar sepultada para siempre.

Raúl Sáez recibió treinta y dos años más tarde, el 24 de noviembre de 1992 – y un día antes de morir de cáncer - el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas, y después de su muerte, se instauró el reconocimiento “Raúl Sáez Sáez” que se otorga anualmente al más destacado profesional de esa rama. ¿Cuál fue el “error” de Sáez para este “desconocimiento”? : aceptar ser ministro del Gobierno Militar, aun cuando después figuró como uno de los gestores de la recuperación de la democracia. Cuando se le concedió el premio ya descrito, hubo votos en contra.

No sabemos de alguna Universidad maulina que haya creado un premio del área de la ingeniería con su nombre.

Sin espíritu de crear polémica, en el 2012, se dictó una ley que autorizaba erigir un monumento a un político chileno. Sugerí a un parlamentario de la zona, promover otro para este destacado ingeniero: “¡Qué excelente idea”!, me respondió. Hasta hoy ignoro si se efectuó alguna gestión.

