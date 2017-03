Deporte 02-03-2017

Estadio Fiscal de Talca cumple prueba de fuego

Sudamericano Sub 17 vivió sin inconvenientes los partidos entre Venezuela vs Paraguay y Argentina ante Perú, en el principal recinto deportivo de la región del Maule.



Sin fallas. Luego de las dos primeras fechas trasladadas al Estadio La Granja de Curicó, esta tarde el Estadio Fiscal de Talca albergó sin inconvenientes los compromisos entre Venezuela versus Paraguay y Argentina ante Perú, encuentros válidos por el Grupo B del Sudamericano de Fútbol Sub 17.



Tras el empate 2-2 entre llaneros y guaraníes, y el triunfo de Argentina sobre los del Rímac por 3-0, el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes (IND), Juan Carlos Cabezas, calificó como exitosas las acciones realizadas para la recuperación del campo de juego del principal recinto deportivo del Maule.



Entre dichas acciones, la autoridad destacó el apoyo de Evelyn Hermosilla, encargada del césped del Coliseo Central del Estadio Nacional, quien ejecutó un plan de trabajo con la finalidad de sacar adelante la cancha del recinto maulino y, además, encabezó las labores para superar el mal estado del campo de juego.



Al respecto la máxima autoridad del IND manifestó que "es un tremendo trabajo coordinado entre todos los actores que queríamos que esta ciudad recibiera este gran evento deportivo. Estamos en una política de descentralizar y hoy el Sudamericano sub 17 en la Región del Maule es un gran ejemplo, como en mayo serán los Juegos Deportivos Nacionales en Biobío. De esta forma, seguimos creciendo como sede de grandes eventos deportivos”.