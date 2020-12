Crónica 17-12-2020

“Esto es Spitfire”… La historia de la banda temuquense que teloneó a Metallica

Festival Felina de Linares presentará este sábado 19 de diciembre un documental que relata la vida de cinco jóvenes músicos de La Araucanía que, desde el anonimato pleno, pasaron a compartir escenario con la más famosa banda de Trash Metal del mundo.



Para comienzos de los años 90’, habían varias bandas norteamericanas que deseaban disputarse el reinado del Rock: Nirvana, Pearl Jam, Smashing Pumpkins y Red Hot Chili Peppers, entre otras. Muy, pero muy por encima de ellos (así lo consideraban los renombrados críticos de las revistas Rolling Stone o This is Rock) estaban Guns N’ Roses y Metallica.



En aquel tiempo, cinco jóvenes temuquenses influenciados por los sonidos del Trash Metal (un estilo de Rock más agresivo que el Heavy Metal) se reunían para emular en viejos galpones de la capital de La Araucanía aquel sonido de baterías endemoniadas, guitarras de riffs cortantes y voces guturales. Así nacía Spitfire.



Aunque cuesta creer -y quizás por eso nació el mito- hay muy pocos registros audiovisuales de esta banda temuquense que llenaban los escasos espacios disponibles para la escena rock. Ni siquiera editaron álbumes en estudio. Sólo hay algunos videos en VHS de algunos ensayos y fotos de sus presentaciones, que muestran a los cinco jóvenes con una puesta en escena muy cuidada y una estética completamente anglo.



¿Cómo es que esta banda del circuito under rock de Temuco, desconocida en el resto de Chile, termina teloneando a Metallica en aquel mítico concierto que realizaron en el Velódromo del Estadio Nacional en mayo de 1993?



La respuesta está en el documental del reconocido realizador audiovisual Marcelo Cuevas a través de su obra “Esto es Spitfire”. Esta electrizante y motivadora historia será exhibida el sábado 19 de diciembre a partir de las 19:00 horas a través de la plataforma web del Festival Felina (felina.cl).

“Estoy sumamente contento de formar parte del Festival Felina 2020. Es muy importante que existan este tipo de espacios donde los realizadores de regiones podemos hacer difusión de nuestras obras con públicos diversos, aún más en tiempos de pandemia, donde la exhibición de cine y documentales en línea han sido fundamentales para seguir avanzando con nuestro trabajo”, señaló Marcelo Cuevas.



“Les invito a ver este maravilloso documental realizado con mucho corazón, que busca rescatar la historia de una banda ícono del rock temuquense. Gracias a Felina, podrán ver la historia de cinco jóvenes músicos chilenos que, ni en el mejor de sus sueños, imaginaron que tocarían en un estadio con miles de personas, abriendo el show de sus ídolos”, concluyó.