Crónica 27-05-2018

Estoy viejo….. ¿ y qué?

La escritora María de Villota, poco antes de fallecer escribió un hermoso libro titulado ” La vida es un regalo”. El autor del PPS que me lo envió un fraternal amigo agregando · “ Dentro de la vida, la vejez es otro añadido”.

¡ Cómo dudarlo siquiera! Si a todos los que ya nos acercamos a la “ Edad Dorada” como se denomina hoy, a la etapa mayor de la adultez nos compete.. Recordemos que para muchos de nosotros, la felicidad comenzó cuando los varones alargamos los pantalones, apareció un esbozo de bigotes y algunas espinillas afearon nuestros rostros, precisamente cuando nos acercábamos a los 18 años ( edad que con nostalgia a muchos nos agradaría volver).

A los 21 años, fuimos considerados ya mayores. Raudamente llegamos a los 30; sin percatarnos, a los 40 y casi no nos dimos cuenta, que seguimos avanzando en años. Por ello pensamos ¡ Cómo pasa el tiempo! ¿ verdad? De improviso nos encontramos con los 50 y felices celebramos, brindando por llegar a cumplir medio siglo. Ahora, si que nos damos cuenta, pues vimos que paso a paso los días alegres de la juventud ya pasaron……y la consideramos tan lejana…….

A los 60 años y un poco más, esperábamos con impaciencia jubilarnos, para gozar de un merecido descanso y……….ahí ,al igual que las flores que pierden sus aromados y bellos pétalos, empezamos a perder los amigos de la niñez. Por ello las visitas al cementerio se hacen más asiduas, al tener que ir a despedir a alguno de nuestros compañeros de ruta.

De los 60 años adelante, los años ,meses, días y horas empiezan a correr a una velocidad insospechada y de pronto. ¡plaf! Nos espantamos al darnos cuenta que…….ya somos viejos.

Todo lo leído, lo visto, aprendido, asomó de pronto a nuestro intelecto que, nos dió como una sana advertencia que si, afrontamos la edad cronológica en que ahora nos encontramos, en nuestra inesperada vejez, y aplicamos ahora la sabiduría, es decir los conocimientos amplios y profundos adquiridos por la experiencia, creemos que nuestro envejecer no sería como lo es para la mayoría “ una preocupación”, pues podremos descubrir, que el envejecer no debe asustarnos, ni hacernos entrar en pánico, pero sí que también es cierto que el solo hecho de vernos como un viejo, sí lo es. Y, tratamos de todas maneras, como lo dicen los jóvenes de hoy, convertirnos en “ Viejos Choros. ¿ “ Valdrá la pena convertirnos en eso?.......

Personalmente pienso, que en verdad, es viejo solo aquel que No acepta tal cual se es ahora .Sin detenerse a pensar que esta nueva edad, le está ayudando a uno, a comprender mejor…….a madurar, porque así como encontramos jóvenes inmaduros ,también hay adultos de igual forma.

Todo hombre que no se adapta a una nueva realidad……envejece, pues se cierra espiritualmente a ideas nuevas, a nuevas perspectivas. Ese tipo de hombre sigue apegado a lo netamente tradicional.

Algunos dicen que en verdad, un hombre “ envejece”· cuando solo piensa en si mismo y no así en los demás . A ellos simplemente los ignora. Sólo él es el actor, el personaje principal, olvidando una ley de la naturaleza que dice que el hombre es tal cual es hoy, por estar dotado de un instinto que le insta a vivir en sociedad. Ello le ha permitido desarrollarse física y mentalmente. Ese instinto se llama “ gregario”.

Pero, lo más terrible para todo hombre, es el de dejar de luchar, aduciendo que le están fallando las fuerzas interiores y exteriores, que éstas ya no le acompañan, por ello, se siente “ viejo”.

Este hombre olvida que, aunque la piel se arrugue, lo más terrible es, cuando a éste ,se le empieza a arrugar sus sueños y esperanzas.

Nunca hay que olvidar, amigos míos; que si en nuestra niñez y juventud empezamos a “aprender”, a medida que pasan los años, empezamos “a comprender”. Tampoco hay que olvidar, porque también es cierto que, cuando se mira hacia atrás, hacia lo que un día fuimos, nuestra vida solo puede ser “ vivida” retrospectivamente ,pero, hay que mirar también el hoy ,para vislumbrar lo que será el mañana

En verdad, solo hay dos cosas que podemos perder: El Tiempo y la Vida. El primero, es imperdonable, pues siempre y todos, deberíamos aprovecharlo al máximo, pues, éste, nunca volverá.

El perder la vida es inevitable. Nacemos para un día tener que morir. Por tanto, si todos, querámoslo o no, estamos matriculados en la escuela de la Vida, el “ maestro” es el tiempo, éste es el que ,nos enseña a través de los logros y fracasos.

Los que hoy ya somos ancianos, estamos en verdad, cursando el último curso, por lo que terminaré esta crónica anotando algunos pensamientos que ahora pongo en su consideración, para una mejor comprensión del sentido de lo antes expuesto.

“ Cuando ya no podamos correr y cuando ya no podamos andar, usemos el bastón, pero, nunca……nunca detengamos nuestro caminar”

“ Hagamos del pasar el tiempo una conquista y no una pérdida ”.Siendo así, no existe edad. Somos nosotros quienes la creamos. Si no crees en la edad, no envejecerás hasta el día de tu muerte”.

Amigo lector: Ojalá pienses conmigo lo que importa no son los años de vida, si no la vida de los años. Por eso, hagamos lo que queramos, antes que se convierta en lo que” me habría gustado haber hecho”. Mientras vivas, vive, para que al final podamos decir: “ yo no tengo edad, tengo vida”.



René A. Recabarren Castillo

Profesor Normalista



“ Las arrugas del espíritu, nos hacen más viejos que las de la cara”



( Michel de Montaigne: 1533-1592)