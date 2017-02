Política 15-02-2017

Ex alcalde Pedro Fernández es el nuevo Gobernador de Linares

El gobierno designó como nuevo gobernador de la provincia de Linares a Pedro Pablo Fernández Chavarri, ex alcalde de la comuna de San Javier en los periodos 2000, 2004, 2008 y 2012.

El Intendente de la Región del Maule, Pablo Meza, señaló “hoy me han informado del Ministerio del Interior que nuestra Presidenta de la República ha nombrado gobernador de la provincia de Linares a don Pedro Pablo Fernández Chavarri, de una gran y larga trayectoria política en la región del Maule y particularmente en la comuna de San Javier. Por tanto es una noticia positiva por cuanto llevamos tres meses con un gobernado subrogante que lo ha hecho estupendo pero necesitábamos la titularidad del cargo y entonces se ha concretado esta nominación de la cual me siento muy satisfecho, sé de su sus cualidades y la energía que le va a entregar a esta labor”.

La máxima autoridad regional agradeció el trabajo desarrollado por el saliente gobernador (s) la que fue calificada como “impecable, pese a los momentos difíciles que le tocó enfrentar y que se coronó con un gran incendio”.

El ahora gobernador de Linares, Pedro Fernández, agradeció la designación de la Presidenta Bachelet “lo que también es una tremenda responsabilidad, por lo que mi compromiso será en todo momento de lealtad con el Gobierno y en un trabajo coordinado con el señor Intendente y desde la Seremía de Gobierno”.

En tanto, Marco Villagra Martínez, quien deja la gobernación para regresar a la capital regional, agradeció “el alto honor que me confirió la Presidenta Bachelet al nombrarme en la suplencia de esta gobernación, donde pude desempeñar mis labores bajo las directrices de consolidar y proyectar el trabajo de la administración de Estado. Fueron meses muy enriquecedores, donde no estuvieron exentas algunas situaciones de contingencia como los incendios forestales, donde nos vimos enfrentados como Gobernación y como autoridad, a situaciones complejas y que hoy ya superada la emergencia corresponde la etapa de la reconstrucción”.

La hasta hora autoridad provincial, regresa a la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno, desde donde retomará su labor de colaborador directo del intendente, en todo lo relativo a la elaboración, ejecución y coordinación de las políticas, planes, presupuestos, proyectos de desarrollo y demás materias que sean de competencia del gobierno regional.



Breve biografía:

Pedro Pablo Enrique Fernández Chávarri es hijo de José Fernández y Marivalle Chavarri.



Nacido en Talca, realizó sus estudios de enseñanza básica en la capital regional, ingresando en Tercer Año de Enseñanza Media a la Escuela Militar Bernardo O”Higgins Riquelme, egresando el año 1977 como Oficial del Arma de Artillería, con grado de Subteniente.



Durante su vida ha ejercido como administrador de empresa privada, fue jefe de adquisiciones en la Compañía Forestal Copihue S.A.



Por cinco años desempeñó el cargo de Presidente de la Asociación de Industriales del Pan en la provincia de Linares y militante del partido Demócrata Cristiano desde 1972.



Ha sido Alcalde de San Javier en los periodos 2000, 2004, 2008 y 2012 y uno como concejal de la comuna.