Política 23-04-2019

Ex diputado Carlos Villalobos fue homenajeado en el 86° Aniversario del Partido Socialista

Durante el reciente fin de semana, se conmemoraron los 86 años del Partido Socialista, y esta vez se celebró de una manera diferente.



El acto se realizó en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, en el Cementerio General de la región metropolitana.



Comenzó con la entonación del himno nacional, luego hubo discursos y se homenajearon a los parlamentarios que estaban en ejercicio durante el Golpe de Estado. Estaban presentes 5 de ellos, incluyendo al ex diputado por Linares, Carlos Villalobos Sepúlveda. Cada uno recibió el galardón Salvador Allende, y también se recordó a quienes ya no están.



Luego se realizó el juramento a los nuevos militantes de la Juventud Socialista, momento muy emotivo, ya que por propia iniciativa varios de los jóvenes se acercaron a saludar a los recién homenajeados en señal de valoración de la lucha realizada por ellos.



Luego cantó el grupo Santiago del Nuevo Extremo, para finalizar con el himno del PS.



“Es valorable que en vida se haya homenajeado a quienes fuimos representantes populares en el Congreso, y que por el Golpe de Estado perdimos la representación, muchos de los cuales fuimos encarcelados, torturados y exiliados”, dijo el ex parlamentario por Linares, Carlos Villalobos.