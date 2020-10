Política 17-10-2020

Ex diputado Jorge Tarud: “Sí a la protesta pacífica en democracia, no a la violencia”



El ex diputado Jorge Tarud se refirió a las manifestaciones que se preparan para el 18 de octubre, recordando un año del inicio del estallido social, precisando que “estoy de acuerdo con la protesta pacífica en democracia, pero no con la violencia”.

“Hay que decir No a los anarquistas que salen a destruir y a quemar, y también a los agentes del Estado que ejercen la violencia. Eso los demócratas debemos rechazarlo en forma categórica y sin ambigüedades”.

“Se va a conmemorar el estallido social donde la gente salió a la calle por un cambio que debe tener nuestro país. También será la oportunidad de construir una Constitución que nos represente a todos, pero ello debe hacerse sin violencia, porque ello destruye la democracia, y lo que tenemos que hacer es reconstruir el país”, subrayó.