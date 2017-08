Crónica 20-08-2017

Ex presidente Lagos llegará al Maule para liderar seminario "Mirada al Futuro desde la región"

El ex presidente Ricardo Lagos llegará al Maule junto a su nuevo think tank denominado Piensa en Chile. Lo hará en el seminario “Mirada al Futuro desde la región”, evento organizado en conjunto con la Universidad de Talca y la Corporación de Estudios para Latinoamérica.



El evento se llevará a cabo el próximo 24 de agosto en Talca y en él, Lagos se referirá a las regiones empoderadas, a su futuro, y hará hincapié en la descentralización y el desarrollo regional.



La cuota de analistas estará dada por la exposición de varios ex secretarios de Estado. Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores hablará de empoderamiento ciudadano e innovación social; y también participará René Cortázar, ex ministro de Trabajo y Previsión Social y quien también lideró la cartera de Transportes en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Pablo Piñera, consejero del Banco Central de Chile y la ex alcaldesa de Santiago Carolina Tohá serán otras de las figuras que intervendrán en el seminario.



Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca, institución organizadora y quien también realizará una intervención sobre la educación del futuro, afirmó que “será un encuentro académico con invitados de alto nivel. Cada uno entregará su mirada sobre lo que debería ser el futuro de las regiones, de manera que es una instancia de análisis imperdible”.



“Mirada al Futuro desde la región” se realizará el próximo jueves 24 de agosto en el Hotel Casino de Talca desde las 9:00 horas.