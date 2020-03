Crónica 10-03-2020

“Excelente idea”, o como un programa computacional puede convertirse en un exitoso emprendimiento



Luis Pacheco trabajaba en una empresa en la Región Metropolitana. Un buen sueldo, capacitaciones constantes e intercambios de experiencias laborales no pudieron compensar el estrés al que se veía sometido y le apremiaba la idea de independizarse. Necesitaba cambiar de aire y trabajo con urgencia.

El tema era cómo lograrlo en un ambiente tan competitivo y donde las grandes ideas terminaban por apabullar a los nacientes emprendimientos que con más ganas que recursos buscaban abrirse camino en la selva comercial capitalina.

Un día, leyó un aviso en Linkedin que llamó su atención: “Necesito experto Excel urgente”. Durante toda su vida profesional había trabajado con esta herramienta, creando diversas soluciones, así que se puso en contacto. “Desarrollé el proyecto completo sin ver la cara de mi cliente. De inicio a fin fue un trabajo remoto. Hablamos por teléfono y compartimos información por email. Quedó feliz con el resultado. Tanto así, que me llamó al año siguiente para hacer la actualización”.

“Me di cuenta que había un potencial enorme: con internet y teléfono móvil podía trabajar desde cualquier parte y ese fue el punto de partida. Fue una Excelente idea. Así nació el concepto del nombre de la empresa y me avoqué a buscar clientes. Fueron apareciendo y pasándose el dato. He desarrollado desde planillas muy simples, para ordenar información de un pequeño negocio, hasta verdaderos sistemas que resuelven problemas muy complejos. Me di cuenta que hay muchos profesionales que no tienen mucha práctica en torno al manejo Excel y desconocen todo su potencial, así que me focalicé en ello hasta hoy”, comenta Luis.



La llegada al Centro de Negocios de Linares de Sercotec, que opera la Universidad Santo Tomás, “fue puntualmente porque quería establecer un coworking en la ciudad como una forma de tener un negocio independiente, pues necesitaba urgentemente generar ingresos. Sin embargo y de manera casi fortuita, puse énfasis en mi experiencia del uso en el programa Excel; bastó un par de minutos para que me dijeran que esa era el norte. En ese instante para mí no era más que un simple detalle, pero a la larga se convirtió en una asesoría vital para ordenar mis ideas y dar el impulso que necesitaba para ver nacer un emprendimiento que siempre estuvo ahí, pero que no había madurado. Y en esto el Centro de Negocios fue vital para mí.

Con “Excelente idea” se pueden programar jornadas de capacitación donde Luis entrega tips y atajos para aplicar el manejo del programa y también orientación sobre las mejores prácticas que se traducen en mucho tiempo disponible para dedicarlo a nuestro negocio. Aunque para algunos está casi obsoleta, y prefieren optar por costosos y complejos software de manejo institucional, lo cierto es que bien aplicada, una planilla Excel se transforma en un apoyo vital para los emprendedores.