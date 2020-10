Crónica 21-10-2020

Exitosa liberación de güiña en sector cordillerano Cipreses



Tras siete meses de arduas tareas de rehabilitación, fue liberado exitosamente un ejemplar de güiña, felino silvestre en peligro de extinción, que había sido rescatado de las calles de Curepto por funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) maulino.

En la acción de liberación, realizada en el sector cordillerano Cipreses de la provincia de Talca, participaron el Director Regional del SAG maulino, Luis Fernando Pinochet y el Seremi de Agricultura, Luis Verdejo.

Este último aprovechó la ocasión para llamar a la población a colaborar con el SAG y proteger a estos animales silvestres: “hago un llamado a la población a proteger este tipo de felinos silvestres, a no cazarlos, no dañarlos, ya que aportan mucho a nuestro ecosistema al ser importantes controladores biológicos de roedores en nuestro país”.

Cría huérfana

Este animal fue rescatado por el SAG tras un llamado denuncia de un vecino que observó una cría de felino silvestre, abandonada y desorientada. El ejemplar fue identificado como un cachorro de hüiña de no más de 4 meses, huérfano y en malas condiciones, por lo que recibió la primera atención por parte del médico veterinario SAG Talca, Rodrigo Villalobos, para estabilizarlo. Superada la etapa crítica, fue enviado al centro especializado en fauna silvestre (UFAS) de la Universidad Andrés Bello en Buin.

“Los cuidados intensivos y de crianza de este tipo de ejemplar son muy difíciles por lo que estamos muy contentos por este esfuerzo para conseguir su recuperación. También, al ser un animal en peligro de extinción es un doble logro poder rescatarlo, recuperarlo y devolverlo a su medio natural”, indicó el director del SAG Maule.

LIBERACIÓN “SOFT”

El trabajo específico de los expertos de UFAS permitió que el cachorro adquiriera capacidades para poder sobrevivir en su medio natural, es decir, aptitudes como cazar, trepar árboles y rehuir al ser humano.

En septiembre fue trasladado a una jaula de pre-liberación que el SAG dispone en el sector de Cipreses, gracias a la colaboración de la empresa ENEL. Un mes después, las autoridades del agro en el Maule procedieron a abrir la jaula para que de manera no forzada este animal juvenil se integrara a su nuevo hábitat, en un método denominado “soft-release”.

“Soft-release o liberación blanda consiste sólo en abrir la jaula para que el ejemplar retome su libertad saliendo de ese dispositivo cuando él lo determine. Esta técnica aumenta las posibilidades de reinserción en su medio, la que creemos será exitosa”, explicó el director regional del SAG.



CREPUSCULARES Y ARBORÍCOLAS

La guiña (Leopardus guigna), es el felino silvestre más pequeño de América y uno de los más pequeños del mundo, catalogado en Chile según ley como especie en peligro de extinción. Esta especie sólo se encuentra en Chile y Argentina, en zonas boscosas. Son ejemplares crepusculares, es decir, que presentan mayor actividad al atardecer y durante la noche, y arborícolas lo que significa que pasan mucho tiempo arriba de árboles en bosques nativos. Es un excelente controlador biológico de roedores, incluido el ratón de cola larga, transmisor del virus Hanta.