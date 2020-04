Crónica 12-04-2020

Experto explica que trabajo mancomunado es esencial para continuar con el abastecimiento y la alimentación de la población durante emergencia por Coronavirus



El director de Transferencia Tecnológica de la UTalca, Michel Leporati, planteó que post coyuntura el gobierno debiera poner a disposición de los pequeños productores asistencia técnica y financiamiento para salir de la situación.

Hacer un esfuerzo concertado para establecer cuáles son los puntos más sensibles e implementar todos los resguardos necesarios de prevención y de contingencia para asegurar que siga operando la cadena de abastecimiento y de alimentación de la población es fundamental en el contexto de pandemia que se está viviendo a nivel mundial a causa del COVID-19, aseguró el director de Transferencia Tecnológica (DTT) de la Universidad de Talca, Michel Leporati.

Ante esto, dijo, se deben buscar mecanismos para asegurar el funcionamiento mínimo crítico necesario y para eso el Ministerio de Agricultura (Minagri) publicó una serie de recomendaciones que entregó el Consejo Agropecuario del Sur (CAS) en relación a asegurar el flujo de mercadería a través del transporte terrestre y normas de higiene. “Dichas normas se deben seguir, y es bueno que se esté trabajando de manera conjunta entre las partes. Lo más fácil sería decir que se va a cerrar todo, pero eso es insostenible. Primero, porque hay que abastecer a la población de alimentos; y segundo, porque desde el punto de vista de la operación de las cadenas alimentarias, no es llegar y pararlas, hay temas de sanidad animal y vegetal, ambientales, entre otros que se pueden desbordar si no se toman las precauciones de darle un flujo mínimo necesario a los procesos productivos”, explicó.

A esto se suma el esfuerzo mancomunado de los ministerios de Agricultura del Cono Sur, los cuales están trabajando para asegurar el flujo y el libre tránsito de transporte de mercadería en los países que lo componen. “El Minagri está trabajando en esto y entregó además recomendaciones a los feriantes y pequeños productores agrícolas, entonces creo que no es bueno que cada uno vaya dando sus recetas, sino que lo razonable es que hagamos caso de lo que la autoridad está solicitando, que básicamente son medidas de higiene personal, aislamiento, segregación de los turnos que trabajan en plantas, entre otras”, señaló Leporati.

PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS

El Coronavirus tendrá un gran impacto en los pequeños productores agrícolas, planteó, sobre todo en la post contingencia, ya que ellos, que son el motor de las economías regionales, tienen situaciones económicas productivas frágiles, por lo que dejar de realizar sus labores por algunos meses les puede significar serios problemas de subsistencia. “En este punto será muy importante lo que haga el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), ya que evidentemente post coyuntura debiera poner a disposición de los pequeños productores asistencia técnica y financiamiento para salir de la situación porque, probablemente, serán uno de los segmentos más golpeados por la crisis y, por lo tanto, en la post crisis van a resentir mucho los efectos”, puntualizó Michel Leporati.