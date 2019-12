Nacional 08-12-2019

Experto llama a "aumentar la ambición" y aspirar a que Chile sea un país con el 100% de energía renovable en 2040



Si hace un par de décadas pensar que una parte importante de la matriz energética en Chile provendría de energías renovables parecía algo muy lejano, hoy en día esa realidad se materializa cada vez más. José Ignacio Escobar, director general de Energía para Sudamérica de Acciona conversó con Emol TV sobre las ventajas que tendrán en el corto plazo las grandes inversiones que se están ejecutando en el país y los beneficios que tienen este tipo de energías para la sociedad. En primer lugar el experto destacó el efecto que está teniendo la energía renovable en el mercado. “Una industria que hasta hace poco estaba controlado por un grupo pequeño de empresas muy grandes, hoy en día tiene la posibilidad de que empresas pequeñas, medianas y grandes puedan competir con estas nuevas tecnologías".

Además, Escobar destacó que energías como la solar, eólica, geotérmica o biomasa, no dependen de la compra de combustibles fósiles para su generación, por lo que son muy competitivas en precio y más económicas para las personas. Finalmente, el experto destacó el impulso de la actividad económica que tienen los proyectos en las comunidades donde se construyen. "En resumen tenemos energía más barata, más limpia, más competitiva y mucho más distribuida socialmente", aseguró. Chile se ha posicionado como líder en la región en este tipo de energía. Sobre esto, el director general de Energía de Acciona señaló que "vamos en un buen camino, pero no es suficiente”. En ese sentido llamó a "aumentar la ambición que tenemos en energía renovable y aspirar a ser un país con energía 100% renovable a 2040. Para eso necesitamos cambios institucionales, aumentar la flexibilidad del sistema y generar un mejor ámbito de inversión". Plan de inversión de Acciona Actualmente, Acciona tiene en ejecución actualmente un plan de inversión por US$ 600 millones que considera la construcción de cuatro proyectos renovables. “Estamos construyendo dos parques eólicos en la Región de La Araucanía, una planta solar en la comuna de Diego de Almagro y una planta solar en la comuna de Calama. Toda esa energía va a permitir descongestionar los antiguos contratos de tecnologías contaminantes”. Uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado la empresa es el Parque Eólico San Gabriel ubicado en la comuna de Reinaco. Esta iniciativa ya está inyectando energía al sistema a modo de prueba y en los próximos meses estará funcionando a plena carga. "Es un proyecto de gran escala de 183 MW de potencia instalada, esto equivale a la demanda anual de 270 mil hogares o casi un millón de personas", señaló el experto.