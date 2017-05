Nacional 21-05-2017

"Farellones para los peatones": El plan de la Municipalidad de Lo Barnechea para la temporada invernal

El alcalde Felipe Guevara detalló las medidas que impulsa la comuna luego de que se adelantara la apertura de los centros de esquí. Entre otras cosas, se busca evitar la congestión en la Ruta G21.

La temporada de nieve 2017 en la Región Metropolitana se adelantó en dos semanas. Si bien estaba prevista para el próximo viernes 2 de junio, comenzará mañana sábado 20 de mayo. Y con el fin de "democratizar la montaña", según afirmó el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, es que el municipio impulsará el programa "Farellones para los Peatones", para que las personas puedan subir hacia el centro de esquí caminando. "Hemos prohibido estacionar en Farellones y dispusimos de un estacionamiento pagado de manera que la gente pueda disfrutar del pueblo de montaña caminándolo porque lo que ocurría hasta el año pasado es que subían siete mil autos al día y esos autos no tenían dónde estacionarse entonces se metían dónde podían y hacían imposible que los peatones anduvieran por la berma y obviamente no pueden competir con los autos a la hora de ocupar la calle", explicó el jefe comunal a Emol. Durante estas dos semanas el estacionamiento será gratuito para luego cobrar $5.000 diarios o $15 el minuto.



Asimismo, el alcalde sostuvo que "queremos invitar a la gente a que vaya a la montaña, esquíen o no esquíen, vayan a tirarse en bolsas de plásticos, hagan guerras de bolas de nieve o simplemente a caminar. La montaña es un recurso maravilloso que tiene Chile y no hemos aprendido a disfrutarla y valorarla como corresponde". Además, agregó que "yo siempre he hablado de democratizar la montaña.

El esquí está muy bien, pero hay otras alternativas como los toboganes que son bastante más baratos, hay andariveles, está la alternativa de hacer un picnic, trineo, etc.".

"En Lo Barnechea tenemos el centro de montaña más grande del Hemisferio Sur, es el quinto más grande del mundo, por lo tanto toda la gente del Hemisferio Norte, que son fanáticos del deporte blanco en esta época que no tienen nieve el mejor lugar que tienen en el Hemisferio Sur para ir es Farellones, Valle Nevado, La Parva o El Colorado y por eso los extranjeros son un aporte importante al turismo de la Región Metropolitana a través de la nieve", dijo. Medidas de tránsito Además de lo anterior, el edil de Lo Barnechea aseguró que también se han impulsado medidas para la seguridad de los vehículos en la Ruta G21.