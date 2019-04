Crónica 07-04-2019

FOSIS busca apoyar a emprendedoras y productores ligados al mítico Ramal Talca - Constitución

La finalidad es brindarles acompañamiento, asesoría y financiamiento para hacer crecer y potenciar cada uno de sus esforzados negocios.

Los casi 90 kilómetros de recorrido del legendario Ramal Talca - Constitución ostentan no solo una serie de hermosos e inolvidables parajes naturales, sino que también atesoran una diversidad de vivencias, historias, sueños y aspiraciones pertenecientes a decenas de hombres y mujeres que elaboran un sinfín de productos para ganar el sustento, junto con brindar identidad, arraigo, cultura y tradición a este imperdible entorno situado a orillas del imponente Río Maule.

Así es posible ver a muchos sectores y estaciones como Curtiduría, González Bastías, Toconey, Los Romeros o Huinganes, entre otras, donde esforzadas manos alejadas del progreso y la comodidad generan grandes creaciones y exquisiteces tales como telares, licores, cereales, pan amasado, tortillas, frutas y verduras que posteriormente salen a vender en el mismo bus carril, tomando como alternativa sus ciudades ancla o destino o bien el propio y cancino viaje, cuya velocidad no supera los 30 km/hr.



TRAVESÍA

Pasadas las 7 de la mañana de un día común y corriente, el Director Regional del FOSIS, Alejandro Muñoz, llegó a la Estación de Trenes de la capital maulina para abordar el Ramal y trasladarse hasta la otrora Perla del Maule con una misión clara y precisa: detectar y atestiguar el potencial económico que en torno a él se genera, y viendo cómo su organismo puede contribuir a mejorar la calidad de vida de sus comerciantes que, por lo demás, pertenecen o están ligados a varias comunas como Talca, Pencahue, San Javier, Curepto y Constitución.

Tras un viaje maravilloso que bordeó las 3 horas y media de recorrido, teniendo la posibilidad de conocer y conversar en terreno con mujeres y hombres productores, “pudimos constatar a bordo del Ramal la gran actividad comercial que hay. Acá no solamente hay una historia o un patrimonio, lo cual es tremendamente importante, sino que hay una actividad económica que sin duda fluye, convertida en una gran cantidad de familias emprendedoras que se esfuerzan por crear o producir y llevar sus productos ya sea a Talca o a Constitución”, indicó Muñoz.



BUENAS INTENCIONES

La autoridad agregó que el periplo fue gatillado “para conocer y constatar las bondades, las historias y los anhelos del Ramal, para ver de qué manera como FOSIS podemos ayudar a estas emprendedoras y productores, porque queremos que les vaya bien y sabemos que hay muchas personas que necesitan nuestro apoyo y un empujón para recibir financiamiento, capacitación y asesoría para crecer y salir adelante”.

De esa manera y tomando como fechas el corto o mediano plazo, el FOSIS dispondrá en favor de los hombres y mujeres del Ramal programas dirigidos a quienes quieren trabajar por cuenta propia, tienen una idea de negocio y ganas de emprender, como asimismo a quienes tienen un emprendimiento y quieren hacerlo crecer.

Asimismo ofrecerá talleres de emprendimiento, apoyo en la elaboración de un plan de negocio, acompañamiento, asesoría y financiamiento para hacer crecer cada negocio y, en definitiva, mejorar la calidad de vida y brindar mayores expectativas a quienes se pasan y ganan la vida junto a este maravilloso tren de trocha angosta.